Stripe стана третият най-ценен стартъп в света

Платформата за разплащания Stripe Inc. стана един от най-високо оценените стартъпи в света, след като обяви нов кръг на финансиране при оценка на 35 милиарда долара. В САЩ само гигантът Juul Labs Inc. и компанията We Co. са с по-високи пазарни оценки.

Stripe събра 250 милиона долара финансиране в новия кръг, а от компанията заявиха, че ще използват средствата за разширяване на бизнеса си по света и пускането на нови продукти.

През септември Stripe стартира нов заемен продукт, както и корпоративна кредитна карта. General Catalyst, Sequoia Capital и Andreessen Horowitz са сред участващите инвеститори в кръга. Предишната оценка на компанията беше 23 милиарда долара. „Инвеститорите усещат, че все още сме в ранен етап на нашите възможности“, заяви Джон Колисън, съосновател и президент на Stripe. „Сега обработваме стотици милиарди долари годишно“, подчерта той.

Сред клиентите на базираната в Сан Франциско компания са и други технологични стартъпи, като например Uber Technologies, както и големи компании като Amazon.

Stripe продължава да добавя повече продукти, включително защита от измами, фактуриране и услуги с кредитни карти. Тя изкарва пари, като взима част от всяка трансакция.

Компанията е основана през 2010 г. от Джон и Патрик Колисън, на 29 и 31 години, които имигрират в Силиконовата долина, за да продължат кариерата си в технологиите, след като израстват в Ирландия. Последният кръг на компанията драстично увеличи стойността на Stripe до 35 милиарда долара. Скокът в оценката й идва, след като през тази година публично дебютираха някои компании като Uber и Lyft.

Джон Колисън заяви, че компанията не планира IPO (първично публично предлагане) в близко бъдеще. „Много сме щастливи като независима компания“, каза той. „Имаме голям късмет да си сътудничим с инвеститори, които мислят в перспектива“, посочи още Колисън.