Преди 154 г. започва търговията на Нюйоркската стокова борса

На днешния ден през 1865 г. на Уолстрийт започва да действа Нюйоркска стокова борса (New York Stock Exchange, NYSE), най-голямата фондова борса за ценни книжа на света и втората по брой компании. Тя обаче е създадена на 17 май 1792 година.

Още от XVIII век борсите са основополагаща част от американската икономика и значимо стъпало в развитието на стопанската история. През 1790 г. група филаделфийски търговци, които подкрепяли финансово борбата за независимост на САЩ, подпомагат създаването на американска фондова борса за търговия с новоемитирания правителствен дълг, възлизащ на 80 млн. долара.

Основите на Нюйоркската фондова борса са поставени от 24 брокера, събрали се според легендата под сянката на един чинар (Buttonwood, разпространен е в източните части на Северна Америка, достигащ 40 м височина и 2 м диаметър на стъблото) на "Уолстрийт" № 68 (съвременното схващане е, че срещата е станала в хотел "Кори"). Поводът е - приемане на вътрешен кодекс за поведение и фиксирани комисионни - т.нар. Buttonwood Agreement, по името на споменатото дърво. Необходимостта от такъв кодекс е предизвикана от първия за Уолстрийт спекулативен скандал (Panic of 1792 г. - финансова криза) от началото на 1792 г., при който основни действуващи лица са Уилям Дуър и неговият агент Джон Пинтард. Споразумението Buttonwood Tree, което бележи основаването на Нюйоркската фондова борса (New York Stock Exchange), има за цел да регулира комисионните за търговия на облигациите, емитирани от американското правителство за финансиране на войната, както и на две банки. Една от тях, Bank of New York, и до днес се търгува на NYSE.

Събитието, което всъщност формира днешния облик на търговията на най-голямата борса в света, се случва през 1875 година. Тогава брокерът Джеймс Бойд наранява своя крак. Загубвайки подвижност, той не може да обикаля сред тълпата от брокери и да проучва продаваните и купувани различни ценни книги. Тогава Бойд седнал на едно място и започнал да търгува една акция, тази на Western Union. Клиентите бързо осъзнали, че това е много по-удобен начин да търгуват една акция на едно и също място, което довело до създаването на специализирана система, където търсенето и предлагането се срещат на аукционен принцип.

По-късно сделките се сключват в разположената на средата на +Уолстрийт" сграда Tontine Coffee House, където брокерите създават офиси. През 1817 г. организацията се превръща в New York Stock Exchange Board, а в помещението на "Уолстрийт" № 40, взето под наем, се предлагат акции на жп компании, индустриални предприятия и други ценни книжа.

През 1863 г. името се сменя на New York Stock Exchange, което носи и досега. През 1903 г. борсата се премества в нова сграда на номер 11, където е разположена и до днес.

Първата сграда на борсата е построена през 1865 г., после разширявана и реконструирана, а през 1901 г. е съборена с цел да се построи по-модерно здание. Новата, осем етажна сграда, в неокласически стил, отваря врати през 1903 г. и съществува до ден днешен.Забележително е, че на фасадата й са изобразени 11 фигури, представляващи символите на американската търговия и индустрия.

Нововъведенията и техниката са неотменна част от борсовата търговия. През 1878 г. е включен първият телефон на борсата, а три години по-късно се монтира и първото електронно табло.

"Уол Стрийт" (на английски: Wall Street), срещано и като Уолстрийт, е малка, къса улица в долната част на остров Манхатън, Ню Йорк, разположена източно от авеню "Бродуей" и достигаща до пролива Ийст Ривър. През XVII век "Уол Стрийт" формира северната граница на заселниците в Ню Амстердам (селище в Южен Манхатън, впоследствие превърнало се в град Ню Йорк), които през 1653 г. построяват огромна стена за предпазване от нападенията на местните индиански племена. Тази стена е построена по идея на Питър Стойвесант, директор на Нидерландската западноиндийска компания. Тя е изградена от африкански роби и е висока четири метра. Оттук идва и името на самата улица "Уол Стрийт" ("Улица на стената").

С времето "Уол Стрийт" става нарицателно за финансовите пазари на града и дори икономиката на САЩ поради това, че там са базирани основните икономически институции на страната.

Нюйоркската фондова борса става публична през 2005 г. и дължи сегашния си размер и световно значение на серия сливания. През 2013 г. NYSE е закупена от Intercontinental Exchange за 11 милиарда долара.

