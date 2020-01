Nike ще облича Ливърпул след рекордна сделка във футбола

Банкеръ Daily

От юни 2020 година световният клубен шампион Ливърпул ще бъде обличан от световноизвестния концерн Nikе. Това става ясно от съобщение на официалната страница на клуба, в което обаче не се разкриват параметрите по договора.

За преговорите между мърсисайдци и Nike се говори още от септември, но те бяха проточени във времето заради настоящия спонсор на клуба - New Balance, който дори заведе дело срещу Ливърпул. Спорът между тях възникна, след като New Balance претендираше, че в договора има заложена клауза, която им позволява да удължат контракта си с английския отбор, ако изравнят най-добрата оферта, получена от "червените". Ливърпул обаче спечели делото в съда, след като убеди съдията по делото, че New Balance не може да изравни офертата на американския концерн по отношение на маркетинга и дистрибуцията на артикулите на отбора.

Така бе дадена "зелена светлина" на преговорите между Nike и Ливърпул, като се предполага, че новият договор ще се превърне в рекорден на Острова, надминавайки контракта между Манчестър Юнайтед и Adidas, за който в момента "дяволите" получават 75 млн. паунда годишно. Почти всички медии в Англия са единодушни, че споразумението, което стартира на 1 юни и е за пет години, ще бъде рекордно за английския футбол, като се вземат предвид всички клаузи и бонуси, или поне ще е близо до досегашния рекорд.

Според "Дейли Мейл" договорът е абсолютен връх за английския футбол и възлиза на 80 млн. паунда, което е с 5 млн. повече от договора на Манчестър Юнайтед. В световен мащаб обаче испанските колоси Барселона (100 млн.) и Реал Мадрид (98 млн.) запазват челните си позиции. Adidas държи пет от деветте най-големи сделки в световния футбол (с отборите на Реал Мадрид, Манчестър Юнайтед, Арсенал, Ювентус и Байерн Мюнхен), докато Nike е с три (с отборите на Барселона, Ливърпул, Челси).