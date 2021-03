Нежната сила на "сините чипове"

Банкеръ Daily

В днешните времена на криза предприемаческият дух сред нежната половина на бизнеса е особено успешен.

На днешния ден - 8 март, вестник БАНКЕРЪ реши да състави списък на най-влиятелните дами на "БФБ-София". Подбрахме нашите героини сред т.нар. "сини чипове" или петнадесетте публични компании от основния борсов индекс SOFIX. Може да се каже, че жените са сърцето на борсата, а и постигнатите от тях резултати го доказват - те са иновативни и различни... А в днешните времена на криза предприемаческият дух сред нежната половина на бизнеса е особено успешен.

Избрахме да оценим успеха им чрез пазарната капитализация* на компанията, която управляват - един измерител, който дава възможност да се определи влиянието и значението на фирмата въз основа на представянето й на фондовата борса.

Проучването ни показва, че в пет от тези дружества - "Градус" АД, "Сирма груп холдинг" АД, "Стара планина холд" АД, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ и "Адванс Терафонд" АДСИЦ, няма дами в тяхното управление. При останалите фирми отбелязваме нежната им сила на различно ниво - в съвета на директорите, в надзорния или управителния съвет.

"Еврохолд България" АД според инвеститорите струва 501.71 млн. лв. в началото на март. В условията на пандемия от COVID-19 и икономическа криза, една от големите независими финансови и застрахователни групи в Югоизточна Европа запазва оборота си през миналата година на нивото им през силната за икономиката 2019 година. През 2020 г. общите приходи на "Еврохолд" достигат 1.59 млрд. лв., което е почти без промяна спрямо предходната година, когато холдингът е реализирал постъпления за 1.6 млрд. лева.

Принос за този резултат имат и две дами. Г-жа Луис Габриел Роман е член на надзорния свет. Тя притежава бакалавърска степен по изкуства от Bowdoin College (САЩ; 1982), с двойна магистърска степен по специалност "Държавно управление и Право" и "Математика" и докторска степен по Право от Harvard Law School (САЩ; 1985). Тя е практикувала право като партньор в големи адвокатска кантора, специализирани в корпоративно право за повече от 20 години, като консултира цялостно многоетапни сделки на трансгранични капиталови пазари и корпоративни финансови транзакции. Тя е призната за водещ адвокат и експерт в няколко правни периодични издания и международни публикации, включително Международния финансов преглед, The Legal 500 и Chambers, както и The Financial Times. Водещ партньор по няколко спечелени награди, „първа по рода си“ сделка.

В оперативното управление на холдинга участва и Милена Генчева. Тя е част от екипа на "Еврохолд" вече 20 години като за това време е участвала и ръководила различни проекти и е натрупала значителни професионални знания и опит в застрахователната сфера. В "Евроинс Иншурънс Груп" Милена Генчева е от самото създаване на дружеството, като основните й отговорности и задължения са свързани с изграждане и развитие на дългосрочни взаимоотношения с корпоративни клиенти на групата, както и мониторинг и координиране на застрахователната дейност. В последните десет години е изпълнителен директор на "Евроинс Румъния". Преди да се присъедини към холдинга, г-жа Генчева е заемала различни административни и търговски позиции в неправителствени организации и частни търговски дружества.

Весела Стоева е е заместник-председател на съвета на директорите на "Софарма" АД, дружеството което е оценено с най-високата пазарна капитализация в SOFIX към момента - 450 224 983 лева. Весела Стоева е завършила "Финанси и кредит" в УНСС. Тя влиза в софийската фирма през 2000 г. като съветник по икономическите въпроси към изпълнителния директор и заместник-председател на борда на директорите. Професионалният й опит включва работа и в други големи български компании в различни браншове, сред които ВТО "Рудметал" и "Булгартабак холдинг" АД.

"Софарма" АД има десет производствени завода в България. Дружеството е най-големият български производител на ампули и супозитории. Производствената дейност на дружеството се осъществява и развива в основните направления: субстанции и препарати на основата на растителни суровини (фитохимично производство); готови лекарствени форми и Медицински изделия и козметични продукти.

Ефектите върху дейността на дружеството в резултат на настъпилите събития може да включват: намаление на приходите, извънредни разходи, забава с изпълнение на проекти, планирани инвестиции и други. Тази дейност е осигурила на компанията през миналата година оборот от 206.18 млн. лева, който е намалял с 10.6% спрямо 2019-а.

Мая Георгиева е заместник-председател на Надзорния съвет на "Първа инвестиционна банка" АД. Самата тя притежава 11 388 акции от кредитната институция, или 0.01% от капитала й. В надзора на кредитната институция е и Радка Минева.

В Управителния съвет на ПИБ също има две дами. Едната е Ралица Кошинска, която е и директор Малки и средни предприятия. Ралица Богоева е изпълнителен директор на кредитната институция.

Нетната печалба на ПИБ за миналата година е 38.91 млн. лева. Общите приходи от банкови операции за годината възлизат на 350.83 млн. лева. Банката, която четирите дами управляват, е с пазарна капитализация от 257.92 млн. лева.

От дамите, заемащи управленски постове в дружествата от SOFIX, само четири са изпълнителни директори или председатели на управителния съвет, показа прегледът на в. БАНКЕРЪ.

Сред тези компании са и два от бившите приватизационни фондове. Изпълнителен директор на "Холдинг Варна" е Ивелина Шабан. Очакванията са компанията и дъщерните фирми да понесат загуби от пандемията от Ковид-19, като точният размер не може да се установи към момента. Междинният финансов резултат на дружеството в края на миналата година обаче показва печалба от 3.08 млн. лева. Борсовите играчи пък оцениха холдинга на 250.36 млн. лева.

Анна Павлова е председател на Управителния съвет на „Доверие – обединен холдинг” АД е една от най-големите холдингови структури в България. Тя обединява компании, които развиват своята дейност в сферата на банковото дело, здравеопазването, винопроизводството, строителство, битова химия, търговия на дребно със стоки за бита, отдаване под наем на движими и недвижими активи и други.

В оперативното управление има още една дама - Мина Ангелова, член на управителния съвет.

Приходите от основна дейност на холдинга са се удвоили през миналата година до 7.13 млн. лева, а нетната печалба расте до 1.97 млн. лева. На този фон пазарната оценка на "Доверие - обединен холдинг" АД е 83.19 млн. лева.

*Пазарната капитализация е произведение от броя емитирани от компанията акции и среднопретеглената им цена за деня на борсовата сесия.