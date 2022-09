„Музикаутор“ финансира с общо 200 000 лв. 93-ма автори

Банкеръ Daily

Организацията за управление на авторските права на композиторите, авторите и музикалните издатели "Музикаутор" подкрепи 93-ма автори с общо 200 000 лева.

При провела се "Сесия 2022" на Културния фонд на "Музикаутор" две независими комисии са решили кои от близо 200 проекта да получат финансиране. Всеки един от 93-мата автори ще получи грант, който е в размер на между 2000 и 4000 лева, за да реализира музикалния си проект.

Тази година подадените творчески предложения са били в четири категории - „Класическа музика“, „Популярна музика“, „Музика на фолклорна основа“ и „Млад автор“.

Двете независими комисии са били в състав Димитър Николов, Илиян Юручки, проф. Красимир Тасков, Красимир Кондов и Стефан Илиев за "Класическа музика и музика на фолклорна основа“, а Валери Славчев, Димитър Василев – Нуфри, Никола Груев – Котарашки, Огнян Георгиев и „Орфей Дика Мюзик Пъблишинг“ ЕООД - за „Популярна музика“.

Сред подкрепените музикални проекти са "The Games of Truth" на Антони Дончев, "Соната за цугтромбон и пиано" на Атанас Атанасов, "Импресия и скерцо" на Пламен Джуров, хоровата творба "Шарена гайда" на Пламен Арабов, "Were you Ever" на Виктория Георгиева, "С нея" на Карла Рахал, "Бохемска песен" на Хайгашод Агасян, "Round n`Round" на Алма Доудъл, "Сърцето ми" на Гери Турийска, "Изтъркан молив" на Александър Корабов, включително и детският мюзикъл "Приключенията на слънчевото зайче" на Петър Писарски.

От "Музикаутор" отчитат, че, откакто е създаден културният им фонд през 2011 година, те са подкрепили около 600 авторски проекта на стойност близо 2 000 000 лева.

В Сесия 2022 са подкрепени проектите и на двадесет млади автори, за чиито успехи тепърва ще слушаме. Един от тях е спечелил грант в сферата на класическата музика. Произведението се нарича Foresight-Main/ Title-Big Orchestra, а негов автор е Франческо Марцола. От всичките двадесет проекта на новите надежди в музиката седем са на английски език.