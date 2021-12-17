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"Кей Би Си Асет Мениджмънт" НВ - клон България преобразува фондове
Комисията за финансов надзор е отписала договорните фондове:
-"ОББ Премиум Акции",
-"ОББ Патримониум Земя",
-"ОББ Глобал Фарм Инвест",
-"ОББ Платинум Евро Облигации",
-"ОББ Балансиран Фонд",
-"ОББ Глобал Дивидент",
-"ОББ Глобал растеж",
"ОББ Глобал Детски фонд",
и емисиите дялове на фондовете, от регистрите на регулатора. Всички те се управляват от "Кей Би Си Асет Мениджмънт" НВ - клон България, опериращ под търговската марка “ОББ Асет Мениджмънт”.
Решението на КФН е в резултат на приключило производство по преобразуване на договорните фондове чрез вливането им в договорен фонд „ОББ Платинум Облигации“ (с ново наименование договорен фонд „ОББ Платинум България“). Колективната инвестиционна схема се трансформира в захранваща схема на белгийския договорен фонд „Хорайзън Платинум Портфолио“, управляван от „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В.“, Белгия.
Инвеститорите са придобили дялове от приемащия фонд, уточняват от управляващото дружество.