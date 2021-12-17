"Кей Би Си Асет Мениджмънт" НВ - клон България преобразува фондове

Банкеръ Daily

Комисията за финансов надзор е вписала промяната в регистъра си.

Комисията за финансов надзор е отписала договорните фондове:

-"ОББ Премиум Акции",

-"ОББ Патримониум Земя",

-"ОББ Глобал Фарм Инвест",

-"ОББ Платинум Евро Облигации",

-"ОББ Балансиран Фонд",

-"ОББ Глобал Дивидент",

-"ОББ Глобал растеж",

"ОББ Глобал Детски фонд",

и емисиите дялове на фондовете, от регистрите на регулатора. Всички те се управляват от "Кей Би Си Асет Мениджмънт" НВ - клон България, опериращ под търговската марка “ОББ Асет Мениджмънт”.

Решението на КФН е в резултат на приключило производство по преобразуване на договорните фондове чрез вливането им в договорен фонд „ОББ Платинум Облигации“ (с ново наименование договорен фонд „ОББ Платинум България“). Колективната инвестиционна схема се трансформира в захранваща схема на белгийския договорен фонд „Хорайзън Платинум Портфолио“, управляван от „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В.“, Белгия.

Инвеститорите са придобили дялове от приемащия фонд, уточняват от управляващото дружество.