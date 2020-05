Индексът "Дау Джоунс" е най-старият американски пазарен измерител

Банкеръ Daily

На днешния ден през 1896 г. е публикувано първото издание на промишления индекс "Дау Джонс" (Dow Jones Industrial Average (DJIA)), който следи състоянието на промишлените предприятия на американския фондов пазар.

Той е създаден от редактора на вестник Wall Street Journal и основателя на компанията Dow Jones&Company - Чарлз Дау (Charles Dow), заедно с Едуард Джоунс (Edward Jones) (статистик) и Чарлз Бергстресер (Charles Bergstresser).

Индексът Дау Джоунс е най-старият сред съществуващите американски пазарни измерители. Обхваща цените на 30 от най-големите и стабилни публични компании в САЩ. Счита се за индикатор за състоянието на американската икономика.

Когато е публикуван за първи път индексът е формиран като средна-аритметична стойност на цените на акциите на 12 американски промишлени компании. От тези дванадесет компании, само "Дженерал Електрик" присъства в съвременната версия на индекс. Останалите 11 компании са били: American Cotton Oil Company, предшественик на Bestfoods, днес е част от компанията "Юнилевър" (Unilever), American Sugar Company, днес Amstar Holdings, American Tobacco Company, разделена през 1911 г., Chicago Gas Company, купена от Peoples Gas, Light Coke Co. през 1897 г. (а днес Peoples Energy Corporation), Distilling Cattle Feeding Company, днес Millennium Chemicals, Laclede Gas Light Company, съществуваща под името The Laclede Group, National Lead Company, днес NL Industries, North American Company, разделена през 1940 г., Tennessee Coal, Iron and Railroad Company, купена от U.S. Steel през 1907 г., U.S. Leather Company, прекратена през 1952 г., U.S. Rubber Company, преименована в Uniroyal през 1967 г. и купена от фирма Michelin през 1990 година.

Първата публикувана стойност на индекса е 40.94 пункта.

През 1916 г. броят на компаниите, участващи във формирането на индекса Дау Джоунс, е увеличен на 20, а през 1928 - на 30. На 14 ноември 1972 г. за първи път индексът преминава границата от 1000 пункта - 1003.16.

През 80-те и особено през 90-те години се наблюдава бурен ръст на индекса. В резултат на това на 21 ноември 1995 г. той преминава границата от 5000 пункта (5023.55), а на 29 март 1999 г. и тази от 10 000 (10 006.78).

Един от съществените недостатъци на индекса Дау Джоунс е начина на неговото изчисляване - по-скъпите акции участват с по-голямо тегло, което води до ситуации, когато голямо изменение на цените на относително евтини акции може да бъде компенсирано от незначително изменение на по-скъпите акции. Заради това индексът Дау Джоунс не изпълнява ролята си да измерва общата активност на фондовата борса. По тази причина в последно време, по-популярен става индекса SP 500.

Списъкът на компаниите, обхванати от индекса Дау Джоунс, се преразглежда с оглед на развитието на ситуацията на фондовата борса. Със съставяване на този списък се занимава редакцията на вестник The Wall Street Journal.