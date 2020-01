Цените на борсата са предсказуеми и могат да бъдат измерени и прогнозирани

Банкеръ Daily

Теорията на Ралф Елиът лежи върху систематичното си проучване на събраните за седемдесет и пет години данни за фондовите пазари.

На днешния ден можем да си спомним за Ралф Нелсън Елиът (Ralph Nelson Elliott) - американският икономист, автор на теорията на вълните във финансовия анализ. Той предлага пазарните цени да се развиват в специфични модели, които практикуващите днес наричат ​​вълните на Елиът.

Ралф Елиът е напуснал този свят на 15 януари 1948 г. в Ню Йорк.

Ралф Елиът създава теория за анализ и прогноза на финансовите пазари, базирана на числата на Фибоначи. Теорията е създадена от италианския математик Леонардо Фибоначи (Leonardo Fibonacc), известен също като Леонардо Пизано Биголо или Леонардо Пизански, работил през първата половина на XIII век.

Ралф Елиът е роден на 28 юли 1871 г. в Мерисвил, щат Канзас, а по-късно се премества в Сан Антонио, Тексас.

От 1896 година Елиът започва да се занимава със счетоводство и в продължение на 25 години заема разни длъжности основно в железопътни компании в Мексико и Централна Америка. През 1903 г. Елиът се жени за Мери Елизабет Фицпатрик (1869-1941 г.), която го придружава, докато работи в Мексико. Гражданските вълнения там принуждават двойката да се върне в Съединените щати и в крайна сметка те се установяват в Ню Йорк, където Елиът започна успешен консултантски бизнес.

След спасяването на няколко компании от много сериозни финансови затруднения, Елиът си спечелва репутацията на експерт.

През 1924 г. Държавният департамент назначава Ралф Елиът на поста главен счетоводител в Никарагуа (която по това време е била под американски контрол). Не след дълго Елиът написва две книги въз основа на своите професионални преживявания: "Чайна стая и управление на кафенета" и "Бъдещето на Латинска Америка".

По време на своето пребиваване в Централна Америка Елиът се разболява за изтощително чревно заболяване, което го принуждава към ранно пенсиониране на петдесет и осемгодишна възраст. По това време той реши да се посвети на изследването на поведението на американския фондов пазар.

В началото на 30-те години на миналия век Ралф Елиът започва систематичното си проучване на събраните за седемдесет и пет години данни за фондовите пазари. През август 1938 г. той подробно описва резултатите от своите проучвания, като публикува третата си книга (написана в сътрудничество с Чарлз Дж. Колинс), озаглавена "Принципът на вълната". Ралф Елиът заяви, че макар цените на фондовите борси да изглеждат случайни и непредсказуеми, те всъщност следват предсказуеми, естествени закони и могат да бъдат измерени и прогнозирани, използвайки числата на Фибоначи. Скоро след публикуването на The Wave Principle, списание Financial World възлага на Елиът да напише дванадесет статии (под същото заглавие като книгата си), в които да опише новия метод за прогнозиране на пазара.

В началото на 40-те години Ралф Елиът разширява теорията си, за да се прилага за всички колективни човешки поведения. Последната му основна работа е най-изчерпателната му: "Законът на природата - Тайната на Вселената", публикуван през юни 1946 г., две години преди да умре.

След смъртта на Ралф Елиът редица други анализатори са използвали вълновата теория на Елиът като отправна точка за разработването на собствени методи за прогнозиране на вълните.

Ралф Елиът е познат с книгите си: The Wave Principle (1938 г.), The Financial World articles (1939 г.) и Nature's Law - The Secret of the Universe (1946 г.).