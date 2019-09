Българска компания бе обявена за ПР агенция на годината в световен конкурс

Банкеръ Daily

Българската компания SiteMedia Consultancy бе обявена за Агенция на годината в класацията Platinum PR Awards 2019 на една от най-авторитетните световни медии за комуникации PR News. SiteMedia Consultancy получи също и почетни плакети в категориите PR Team of the Year, CEO of the Year и Community Relations, съобщиха от пресцентъра на компанията.

"Огромна чест е за нас да получим подобно признание. Българска ПР агенция да бъде номинирана за Агенция на годината за целия свят от престижна комуникационна медия като PR News е триумф на българската комуникационна общност",заяви управляващият партньор на SiteMedia Consultancy Любомир Аламанов.

Компаниите в класацията се оценяват на база постигнати резултати през последната година, реализирани проекти, работа с клиенти, иновативни подходи, възможности за развитие, нестандартни работни решения, цялостно отношение към работния процес. Церемонията по награждаването се състоя в Ню Йорк. SiteMedia Consultancy стана единствената агенция от Източна Европа, спечелила награди на Platinum PR Awards 2019. Конкуренти за приза бяха компании като FleishmanHillard, Hill+Knowlton, Burson Cohn Wolfe, Ruder Finn, Weber Shandwick, Edelman, Ketchum, Mastercard, IBM, HP Inc. и други.

Отличието не е първото за българската ПР агенция, специализирана в класически и иновативни комуникационни услуги.2017 г. SiteMedia Consultancy спечели 11 награди и второ място като Агенция на годината, на престижните BAPRA Bright Awards, организирани от Българската асоциация на ПР агенциите. PR News определи SiteMedia Consultancy за едно от най-добрите работни места в ПР сферата за целия свят за 2018 г.

