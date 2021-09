"Алтерко“ продаде азиатския си бизнес за 2.1 млн. евро

Банкеръ Daily

ИТ компанията "Алтерко“ АД е сключила със сингапурската Skylight Venture Capital Pte. Ltd. договор за продажба на участието си в дъщерните дружества ALLTERCO PTE (Singapore), ALLTERCO SDN (Malaysia) и ALLTERCO Co., Ltd. (Thailand). Съветът на директорите на българската фирма е одобрил на 27 септември сделката, съобщиха от „Алтерко“.

Двете фирми са се договорили за продажна цена от 2 100 000 евро, определена след извършен due diligence и на база извършена независима оценка на продаваните дружества.

Те са се споразумели и по начина на плащане - 50% от продажната цена да се плати на датата на сключване на сделката след изпълнение на задълженията на продавача. Останалата сума ще се изплати на две вноски - 25% - в срок от 18 месеца, а останалите 25% - в срок от 36 месеца от датата на приключване на сделката.

Предвидено е и обезпечение. Ще бъде учреден залог върху дружествените дялове от капитала на ALLTERCO PTE (Сингапур), ALLTERCO SND (Малайзия) в полза на „Алтерко“ за обезпечаване на задължението на Skylight Venture Capital Pte. Ltd. за отложено плащане на 50% от продажната цена.

Прехвърлянето на дружествените дялове е обект на регистрационен режим съгласно приложимото законодателство в държавата по седалище на съответното дружество.

Споразумението е със срок на действие шест месеца от датата на неговото сключване.

Припомняме, че „Алтерко“ вече продаде своя телекомуникационен бизнсе в Европа през 2018 година. Сделката бе за 8.8 млн. евро, като част от парите бяха платени под формата на акции от норвежкия купувач. По-късно - в края на 2020 г. тези книжа бяха продадени.

Мотивът за тези сделки бе за съсредоточавяне на „Алтерко“ върху основния му бизнес - устройства от сектора на „интернет на нещата“, или IoT.