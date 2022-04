За "Златната палма" на фестивала в Кан ще се борят 18 филма

Банкеръ Daily

Международният кинофестивал в Кан тази година ще се проведе на Лазурния бряг от 17 до 28 май. Това ще е 75-ят в историята на този конкурс. Вече е ясен и списъкът с филми, които ще се борят за "Златната палма" (Palme d'Or) - най-високото отличие, което се връчва на филма победител в конкурсната програма.

Сред тях е новият филм на руския режисьор Кирил Серебреников "Жената на Чайковски", който влезе в основния конкурс. Това съобщи на пресконференция в Париж генералният директор на кинофестивала Тиери Фремо.

"Известният руски режисьор Кирил Серебреников вече за трети път участва в основния конкурс на феста", отбеляза Фремо. По неговите думи, "Серебреников в момента не е в Париж, а в Берлин". "Ние ще се радваме да приветстваме Кирил на фестивала с неговия исторически филм, посветен на живота на Чайковски", коментира генералният директор на кинофестивала в Кан.

Автор на сценария е самият Серебреников. Главните роли в картината са изиграни от Один Байрон, Алена Михайлова, Юлия Ауг. В основния конкурс та кинофеста ще участват 18 киноленти, съобщи Фремо. Генералният директор обяви, че те са били избрани след като са изгледали над 2000 филма.

Програмата на фестивала

Организаторите на кинофестивала са подбрали за участие в своите програми общо 47 филма.

В основния фестивален конкурс освен картината на Серебреников, Тиери Фремо отбелязва и кинолентата на канадския кинорежисьор и сценарист Дейвид Кроненбърг Crimes of the Future. Тя е в жанра на фантастиката и е ремейк на неговия филм от 1970 годинаа. В новата версия са се снимали Кристен Стюарт, Леа Сейду, Виго Мортенсен.

В основния конкурс са влезли също филмът на южнокорейския режисьор Пак Чхан Ука Decision to Leave. През 2004 година той получи Гран при на кинофестивала в Кан за филма си Old Boy. За Златната палмова клонка също така претендират белгийските режисьори - братята Жан-Пиер и Люк Дарден. Своята нова кинотворба Tori et Lokita те са я посветили на съдбата на двама африкански юноши, пристигнали в Белгия да търсят щастието си.

Освен това, по думите на Тиери Фремо, в списъка с претендентите за голямата награда на фестивал са още - италиано-френската актриса и режисьор Валерия Бруни-Тедески. Нейният филм Les Amandiers разказва за едноименния театър и школа за млади актьори в предградието на Париж - Нантер. Шведският режисьор Тарик Салех участва в конкурса с филма Boy from Heaven. Неговият съотечественик Рубен Естлунд ще представи на журито в Кан своя Triangle of Sadness.

Наградата е метална, позлатена пластика, която представлява палмова клонка (палмовата клонка е символ на град Кан и фигурира в герба на града). Автор на пластиката е бижутера Люсиен Лазон. Тя е поставена върху пиедестал от теракота, на който е изписана годината на фестивала и в лявата част, на който е изваяна длан. Автор на пиедесталът е скулптура и художник Себастиен.

За първи път в историята си кинофестивалът в Кан ще има за президент жена

Германката Ирис Кноблок (59 г.) беше избрана с тайно гласуване на поста от борда на директорите на престижния европейски кинофорум. Мандатът й ще започне на 1 юли и е за срок от три години. Под нейно ръководство е планирано да се проведат фестивалите през 2023, 2024 и 2025 година.

Кноблок е родена в Германия, но от дълги години живее във Франция. Тя е юристка и от четвърт век работи в световната киноиндустрия.

Германката ще поеме президентския пост на кинофестивала в Кан от Пиер Лекюр (76 г.). Той оглави кинофорума през 2014 г. и беше начело два мандата.