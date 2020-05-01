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Банкеръ Daily

Общество и политика

Смесената комисия със Скопие не работи заради спорове за Гоце Делчев

Драги Георгиев

Съпредседателят на Съвместната българско-македонска комисия по историческите и образователните въпроси Драги Георгиев заяви, че Гоце Делчев е загинал за Македония и не може да бъде отделен от македонския народ. В интервю за македонската телевизия ТВ 24 той обяснява, че преговорите в комисията са в застой заради споровете около личността и делото на Гоце Делчев.

„Невъзможно е да бъде постигнато решение, когато членове излагат аргументи, че Делчев е българин или македонец”, подчертава Драги Георгиев.

„Той е най-големият национален герой на македонския народ, убедително е на първо място, след това са всички други. Невъзможно е Гоце Делчев да бъде отделен от македонския народ. България има Васил Левски, Христо Ботев. Гоце Делчев няма това място в България, което има в Македония. Съвсем заслужено той е най-големият исторически мит и национален герой на македонския народ“, каза още Георгиев.

Относно материала

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Автор
Елизабет Дафинова
петък, 01. май 2020 - 17:22
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