СЕМ даде една седмица срок на шефа на БНР да подаде оставка

Съветът за електронни медии даде срок до края на следващата седмица генералният директор на Българското национално радио. Светослав Костов да си подаде оставката. Председателката на регулаторния орган София Владимирова го призова това да стори сам. Ако това не се случи, в седмицата между 7 и 11 октомври ще има ново заседание на медийния регулатор, на което ще бъде задвижена процедура за предсрочно прекратяване на мандата му. СЕМ ще сезира прокуратурата за цензура в БНР.

Решението за свикване на днешното извънредно заседание на СЕМ бе взето по предложение на члена на медийния регулатор Розита Еленова, която го направи след среща на членове на регулаторния орган с представители на редколегията на програма „Хоризонт" и други журналисти от БНР.

На заседанието присъстваха София Владимирова, Розита Еленова, Ивелина Димитрова, Галина Георгиева. Поради отпуск отсъства днес Бетина Жотева. Именно заради това, че СЕМ не е в пълния си състав, председателката София Владимирова обясни, че не могат да гласуват оставката на Светослав Костов. Затова днес те призоваха той сам да освободи поста.

„Давам си ясна сметка, че сме на прага на предизборна кампания, което усложнява ситуация. Но не може в БНР да звучи "Let it be" в знак на протест срещу ръководителя. Очевидно е, че доверието на СЕМ в неговото ръководство е загубено. По-лошото обаче е, че е загубено и доверието на работещите в радиото. Отговорност се поема само по един начин – с оставка. И моят призив към директора е да подаде оставка“, посочи председателят на СЕМ София Владимирова.