Президентът Румен Радев пристигна на официално посещение в Чехия по покана на чешкия си колега Милош Земан, предаде БТА.

Програмата му започва утре, 10 май. Визитата ще продължи до 11 май.

В делегацията на българския държавен глава е министърът на външните работи Теодора Генчовска, както и представители на българския бизнес.

Президентът Радев ще проведе среща на "четири очи" с чешкия си колега Милош Земан. Програмата на държавния глава предвижда среща и с Маркета Пекарова-Адамова, председател на Камарата на депутатите в парламента на Чешката република, както и с министър-председателя Петър Фиала.

Президентът Румен Радев и министърът на промишлеността и търговията Йозеф Сикела ще открият Чешко-български бизнес форум под мотото "Together We Achieve More" ("Заедно постигаме повече").

Президентът Радев ще се срещне с наши сънародници, които живеят в Чехия. По официални данни българските граждани, трайно пребиваващи на чешка територия, са около 17 хиляди.

Съпругата на президента, Десислава Радева, ще посети Българското училище "Петър Берон" в Прага, което е със 74-годишна история. В него се учат около 125 български деца.