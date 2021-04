Пролетният конкурс на БНР на пауза

Банкеръ Daily

Гласуването от страна на публиката за един от най-старите конкурси за българска поп и рок музика у нас – „Пролет“ на Българското национално радио, е временно преустановено от генералния директор Андон Балтаков. Причината – трябва да се изясни процедурата, по която комисията на БНР е селектирала най-добрите песни, за които след това слушателите гласуват.

По регламент комисията трябва да избере 12 песни, но тази година в селекцията попадат четиринадесет. Обяснението на селекционната комисия е, че последните три класирани песни имат равен брой гласове.

В специално обръщение към слушателите на програмите на БНР и към българските творци – текстописци, музиканти, аранжори, Андон Балтаков обяснява подробно казуса.

За конкурса са получени 106 изпълнения, както на утвърдени имена, така и на млади български изпълнители. Селекционна комисия от 17 души – музикални редактори и звукорежисьори в 11-те програми на БНР и дирекциите „Международно сътрудничество“ и „Музикална къща“ – подбират финалистите в конкурса. Всеки един член на комисията е трябвало да прослуша всичките 106 песни и да гласува за най-добрите 12 изпълнения.

От всичките 106 изпълнения 64 са получили един или повече гласове, като селекционната комисия класира финалистите по следния начин – най-много гласове (13) получава песента на Innerglow - Kill What You Love.

По 11 гласа получават песните - „Черна котка“ на Росен Кукошаров и „Мога“ на „Сетива на Ангел Дюлгеров“.

Десет гласа печели Der Hunds с песента Gone.

По 8 гласа са събрали три песни – „Поне за миг“ на Елена Сиракова и Момчил Косев; Beyond borders на Рут Колева и „Когато те срещнах“ на Иванов, Бояджиев и Обретенов.

За четири песни са били дадени по 7 гласа – за „Тръгвам бавно“ на VIVA и Алекс Славчев, за „Знам вече пътя към теб“ на Александър Славчев, за Epiphany на Hayes & Y и за Love Me Like You Do на Hug or handshake.

По 6 гласа са били дадени за три песни – „Взлом“ на „Остава“, „Невидимо случайна“ на Ема Краун и Out of Bounds на REWIND.

Фактът, че последните три класирани песни имат равен брой гласове не оправдава 14-те финалисти в конкурса. Андон Балтаков уточнява, че когато повече от една песен са с равен брой гласове, практиката от предходни години е да има нов кръг от гласуване за последен 12-ти участник и увеличаването броя на песните-финалисти от 12 на 14 не е одобрявано от Управителния съвет на БНР. Не на последно място в хода на вътрешно проучване Балтаков е установил, че одобрените 14 вместо 12 песни са в нарушение на регламента, одобрен от Управителния съвет на БНР с протокол РД-09-2 от 10.01.2020 година. Освен това са допуснати и други вътрешно-организационни пропуски, като са били създавани оперативни комисии, чийто мандат и правомощия не са били санкционирани по надлежния ред, установен в БНР.

От обръщението на Андон Балтаков става ясно и че след оповестяването на финалистите на сайта на конкурса, в БНР са били получени две жалби, отнасящи се до провеждането му. Едната била от участник в конкурса, а втората - от творческо сдружение на български музиканти.

Това била причината Балтаков да поиска временно спиране хода на конкурса, изисквайки от всеки член на Селекционната комисия да обоснове своя избор от 12 песни по четири показателя – музика, текст, аранжимент и изпълнение.

Той е очаквал тези аргументационни писма до края на работния ден в петък (23 април). В рамките на следващата седмица (26 април -30 май) тези обосновки ще станат публични, след което конкурсът „Пролет“ ще бъде възобновен и ако се наложи, ще бъдат направени необходимите корекции.

„Вярвам, че всяка една от заинтересованите страни – музиканти, публика и БНР – осъзнава необходимостта от подобна междинна проверка, за да се гарантира достойнството на този толкова уважаван и обичан от музикалната общност в България конкурс“ – завършва обръщението си Андон Балтаков.

Участниците в конкурса на БНР "Пролет 2021" се състезават за първа и втора награда, които имат парично изражение - съответно по 3000 лева и статуетка и 2000 лева, както и за отличието на публиката, приз за дебют и Голямата награда - участие във фестивала "Евросоник" в холандския град Грьонинген. През 2020 г. с голямата награда бе отличена Call the Police на Hayes & Y, които и тази година са сред финалистите.