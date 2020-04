При ръст на случаите църквите не носят вина

Банкеръ Daily

„Христос Воскресе! Честит празник. Този празник носи надежда и дай Боже тази надежда да върви в нашата работа” – поздрави в началото на редовния брифинг в Министерския съвет председателят на Националния оперативен щаб генерал-майор д-р Венцислав Мутафчийски.

По думите му най-добрата констатация от последните дни е, че „гражданите се вслушаха в призивите не само на щаба, на правителството, но и на самите свещеници, които приканиха вярващите да си останат по домовете. С удоволствие видяхме, че големите ни опасения, че църквите ще станат източник на зараза, не се сбъднаха. И при ръст на случаите, църквите няма да са виновни за това” – подчерта ген. Мутафчийски. Той призна, че, за съжаление, се очаква повишаване на заболеваемостта заради многото хора, напуснали столицата.

Иначе ситуацията за последните 24 часа в страната е следната:

19 души са новозаразените от тях 8 са настанени в болница.

Така общият брой на случаите с коронавирус става 884.

Общо 161 души са оздравели, като за последния ден има 8 нови случая. Ген. Мутафчийски уточни, че в броя им винаги се съобщават и оздравелите, които са били на домашно лечение.

Сред новозаразените няма медицински персонал и към момента броят им остава 37 души. Стана ясно в отговор на въпрос, че принципно в медицинските екипи, обгрижващи болните с Covid-19, има психолози, които работят не само с болните, но и със самите лекуващи специалисти.

В болница с коронавирус са настанени 246-ма души, като от тях 35-ма са в интензивни отделения. През последното денонощие е починал един мъж, който е бил лекуван в „Пирогов” – на 61-години, с множество тежки придружаващи заболявания.

Смъртността в България, сравнена с тази в Европа, е най-ниската веднага след Словакия, почерта ген. Мутафчийски. У нас тя е четири пъти по-ниска в сравнение със Северна Македония.

Следи се и скритата смъртност - увери генералът, като обърна внимание, че и в Китай (в Ухан), и в Белгия (където не са отчетени близо 2000 починали в старчески домове), и в Италия (където не са регистрирали починалите по домовете им) са променили статистиките си.

По отношение на тестването директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев обяви, че у нас седмично с PCR тест (тестовете, откриващи болни с коронавирус) се изследват по един човек на 1000 души. Само за вчерашния ден са направени 500 проби с PCR. Другите тестове – антителните – имат за цел да диагностицират дали пациентът се е срещал с вируса и ако има положителен тест с IgM (което значи, че в момента е с активна инфекция), се прави проба и с PCR тест, обясниха от щаба.

На въпрос как ще коментират изказванията на известния френски вирусолог проф. Люк Монтание, че коронавирусът, предизвикващ болестта Covid-19, е бил разработен в лабораторни условия и че съдържа елементи на вируса ХИВ, предизвикващ СПИН, проф. Тодор Кантарджиев отговори, че ще остави на широката научна общност да прецени вижданията на откривателя на СПИН. Той обърна внимание, че прочутият учен бил чест гост на българската медицинска общественост и напоследък имал оригинални идеи. Иначе официално няма медицински доказателства за манипулирането на вируса според Световния център за контрол на заболяванията. Но около него има повече неизвестни – не е ясно как възниква, колко хора имат адекватен имунен отговор. Досега се знае, че това е коронавирус като другите коронавируси и заради това надеждите са, че затоплянето на времето и по-сухият въздух ще дадат своите резултати, подчерта проф. Кантарджиев.

Ген. Мутафчийски цитира нови изследвания, чиито резултати са публикувани в авторитетното The New England Journal of Medicine. От тях става ясно, че клиничната картина при болни от Covid-19 е следната: 86% са със суха кашлица, 24% с продуктивна кашлица. Повече от 26% са с диария, гадене, повръщане. Досега изследванията в Китай сочеха, че последната група от симптоми се откриват при не повече от 10% от болните.

Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев обяви, че вече са подготвени текстовете на писмата, с които ще се възобнови работата на женските и детските консултации, както и на имунизационния календар. Няма обаче да бъдат възобновени свижданията, тъй като не е добра идея външни хора да посещават болните.

Директорът на Столичната регионална здравна инспекция д-р Данчо Пенчев обяви, че вече 20% от работещите в градския транспорт в столицата са тествани и се очакват резултати. А на въпрос за търговската база „Илиенци” Пенчев отговори, че там е била направена проверка за санитарно-хигиенните норми, били са изискани документи и където е било необходимо, магазините са затворени.