Президентът Радев заминава на официално посещение в Чехия

Банкеръ Daily

На 10 и 11 май президентът Румен Радев ще бъде на официално посещение в Чешката република по покана на своя колега Милош Земан. В делегацията на българския държавен глава е министърът на външните работи Теодора Генчовска, както и представители на българския бизнес.

На 10 май, в Пражкия замък Храдчани, ще се проведе церемонията по посрещане с военни почести. Радев и съпругата му Десислава Радева ще бъдат посрещнати от президента на Чешката република Милош Земан и съпругата му Ивана Земанова. След церемонията е предвидена среща „на четири очи“ между двамата президенти, а след това и пленарни разговори между делегациите на двете държави.

В Прага българският държавен глава ще проведе срещи и с председателите на Сената и на Камарата на представителите на парламента на Чешката република –Милош Вистрчил и Маркета Пекарова Адамова, както и с министър-председателя Петр Фиала. Сред темите във фокуса на визитата са задълбочаването на двустранния политически диалог на най-високо равнище, включително в контекста на предстоящото Чешко председателство на Съвета на ЕС във втората половина на 2022 година, перспективите за развитие на търговско-икономическото партньорство и сътрудничеството в областта на туризма. Предизвикателствата пред страните от Централна и Източна Европа, произтичащи от войната в Украйна, също ще бъдат сред акцентите на разговорите на президента Радев в Чехия.

На 11 май, в Министерството на промишлеността и търговията, президентът Румен Радев и Министърът на промишлеността и търговията Йозеф Сикела ще открият Чешко-български бизнес форум под мотото Together We Achieve More. В него ще вземат участие представители на водещи фирми от отраслите на индустрията, енергетиката и електрониката, информационните и комуникационните технологии, биотехнологиите, финтех индустрията, машиностроенето, хранително-вкусовата промишленост, отбраната и сигурността.

По-късно през деня президентът Радев ще се срещне с наши сънародници, които живеят в Чехия. По официални данни българските граждани, трайно пребиваващи на чешка територия, са около 17 хиляди души.

На 11 май съпругата на президента – Десислава Радева, ще посети Българското училище "Петър Берон" в Прага, което е с 74-годишна история. В него се учат около 125 български деца.