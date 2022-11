Пловдивският университет с труд за бъдещата ни реиндустриализация

Банкеръ Daily

Стопанска асоциация – Пловдив (СА-Пловдив) съдейства за предоставяне на информация на екипa на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, издал книга на английски език със заглавието „The Reindustrialization of Bulgaria – Mission Possible: Best Practices and Cases from the Region of Plovdiv and Trakia Economic Zone“.

Заместник-кметът на Столична община Кристиян Кръстев се включи он-лайн в дискусията и приветства екипа на проекта.

Заместник-кметът Стефан Стоянов посочи, че съставител и научен редактор на книгата е доц. Атанас Владиков, който е изразил увереност, че реиндустриализацията на България е напълно възможна, а тъкмо Пловдив се налага като нейното индустриално сърце. Стоянов допълни, че Пловдив неслучайно е лидер в индустрията, която е в процес на възстановяване. Стоянов даде примери за много производства, които стартират именно от града на тепетата.

Председателят на СА-Пловдив Йорданка Кляшева благодари на екипа за усилията, положени по създаването на книгата. Тя изрази готовност за подкрепа при бъдещите съвместни дейности и инициативи между партньорите.

Резултатите от изпълнението на проекта бяха представени на среща-дискусия в Епископската базилика на Филипопол, най-голямата раннохристиянска църква в страната. Във форума се включиха представители на общините София, Пловдив и Асеновград, на Тракия - икономическа зона, на Стопанска асоциация - Пловдив, преподаватели, докторанти и студенти от Факултета по Икономически и социални науки на Пловдивския университет.