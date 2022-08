От Хичкок до Ханеке: 7 режисьори, заснели римейк на собствени филми

Банкеръ Daily

"Човекът, който знаеше твърде много" (1934 г.), режисьор Алфред Хичкок.

Режисьорите нерядко преснимат собствените си филми: за едни от тях първите им ленти са по-скоро репетиция, други пък искат да разширят своята аудитория, преснимайки филма кадър по кадър, но на друг киноязик.

Алфред Хичкок прави това с "Човекът, който заеше твърде много" (The Man Who Knew Too Much, 1934/1955 г.)

За първи път историята за съпрузите туристи, оказали се вкарани в международен заговор с цел убийство на високопоставена особа, е излязла на екран през 1934 година. Заснет на времето от начинаещия режисьор Алфред Хичкок трилър е смяташе за неговата най-успешна работа до покоряването на Холивуд.

След почти 20 години Хичкок решил напълно да преснеме лентата с нови актьори и с променена локация - вместо в Швейцария героите му се отправят на почивка в Мароко. Римейкът почти напълно повтаря оригиналния сюжет, но дължината този опит №2 е увеличена с 45 минути.

В интервю с френския си колега Франсоа Трюфо, Хичкок обяснява така своето желание да преснеме филма: "Първата лента беше заснета от талантлив любител, а втората - от истински професионалист".

„Човекът, който знаеше твърде много“ е британски трилър /чернобял/, излязъл по екраните на 9 декември през 1934 г., режисиран от Алфред Хичкок, с участието на Питър Лори и Лесли Банкс в главните роли. Историята се развива в рамките на 75 минути.

Туристите Боб и Джил Лорънс, заедно с дъщеря си Бети, са в швейцарските Алпи, за да прекарат ваканция с близкия си приятел Луи Бернар. По време на партито Луи умира от куршума на убиец, но преди смъртта си той разкрива на Джил информация за шпионски заговор. Лоурънс обаче не може да уведоми властите, тъй като заговорниците отвличат дъщеря им Бети. Боб и Джил трябва да разгадаят случая сами.

Сър Алфред Джоузеф Хичкок (Alfred Joseph Hitchcock) е английски кинорежисьор, кинопродуцент и сценарист, създател на много от похватите в жанра на психологическия трилър. След успешна кариера в нямото кино и ранното озвучено кино в родината си той се премества в Холивуд и през 1956 година става американски гражданин, оставайки британски поданик.

По време на своята кариера, обхващаща повече от половин век, Хичкок си изгражда специфичен и разпознаваем режисьорски стил. Зрителят е подтикван да се идентифицира с камерата, която се движи по начин, имитиращ нечий поглед. Хичкок конструира сцените по начин, който манипулира чувствата на публиката, усилвайки тревогата, страха или съчувствието, и използва новаторски подход към монтажа, за да демонстрира гледната точка на героите. В използваните от него сюжети често присъстват бегълци, преследвани от правосъдието, наред с „ледени блондинки“. Много от филмите му завършват с неочакван обрат и имат напрегнат сюжет с насилие, убийства и престъпления, макар че често криминалната загадка служи само за отвличане на вниманието от психологическото изследване на героите. Филмите на Хичкок заемат много теми от психоанализата и съдържат силен сексуален подтекст.

Алфред Хичкок режисира повече от петдесет пълнометражни филма в рамките на кариера, продължила шест десетилетия. Често определян като най-великия британски режисьор, той е класиран пръв в анкета сред британски кинокритици, проведена през 2007 година. По този повод вестник Дейли Телеграф пише: „Безспорно най-великият кинорежисьор, появил се на тези острови, Хичкок прави повече от всеки друг за оформянето на съвременното кино, което би било напълно различно без него. Неговият усет беше към повествованието, безмилостно прикривайки ключова информация (от своите герои и от нас) и ангажирайки емоциите на публиката, както никой друг“. Американското списание Movie Maker също го смята за най-влиятелния кинорежисьор на всички времена.

Известен със своите камео роли в собствените си филми, с множеството си интервюта и с воденото от него популярно телевизионно предаване Алфред Хичкок представя, Хичкок се превръща в една от иконите на популярната култура в средата на 20-и век.