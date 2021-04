Оставка в УНСС: Преподавател си тръгва заради изява на Борисов

Посещението на премиера Бойко Борисов в УНСС като част от предизборната му кампания, стана причина за демонстративно хвърлена оставка. Доц. Мартин Осиковски обяви във Фейсбук профила си, че напуска ръководните длъжности, които заема във висшето учебно заведение.

"Днешните кадри от университетския двор, в допълнение на снимките на бивши и настоящи членове на Студентски съвет и университетско ръководство в зала „Тържествена“ и при главния вход на УНСС с надписи „Бюлетина № 28“ и „За ПП ГЕРБ образованието винаги е било приоритет“ са срамна страница в историята на тази институция. Тук дори не става въпрос за това, че конкретно Нашият Университет беше съсипан по време на точно това управление; не става въпрос и за това, че ако има български политик, който е максимално чужд на идеята за Университет изобщо, това е точно този политик. Тук става въпрос за това, че е адски невъзпитано, антиуниверситетско и брутално агитпропът да се вкарва на университетска територия", подчертава преподавателят.

"Изпълняваме обещанията си и показваме това, което правим - суперкомпютри, университети, училища. Когато идвахме последния път тук, имаше занемарени терени. Новата сграда ще облекчи работата на университета, готови са модерните аудитории. Осигуряваме най-добрите условия, за да може младите хора да останат да учат и да се развиват в България", похвали се в петък премиерът, който огледа на място новия университетски корпус и дебело подчерта, че парите за строителството му - 7.5 млн. лв. - са отпуснати преди две години точно от неговото правителство.

Доц. Осиковски подчертава, че т. нар. най-нов корпус е същата онази сграда, "заради която (вече бивши) министри на същия този т.нар. премиер през 2019 г. докараха университета до безпрецедентна и финансова и имиджова криза (в разрез с всички правила и договорки – знам това добре, тъй като по онова време бях помолен да проуча случая и да съставя писмено възражение, както и направих.)"

Той намира днешната случка за обидна, тъй като хората, които работят и учат в УНСС, са били неволно превърнати в домакини на предизборна обиколка навръх последния ден от предизборната кампания на ГЕРБ.

Ето и пълният текст на Фейсбук оставката на доц. Осиковски:

Опасно и невъзможно е да се действа против съвестта. Ето ме, тук съм – другояче не мога. – Es ist gefärlich und unmöglich, etwas gegen das Gewissen zu tun. Hier stehe ich und kann nicht anders. – It is neither safe nor right to act against Conscience. Here I stand, I cannot do otherwise. (Мартин Лутер, 18. април 1521 г., Вормс)!

Когато вчера по друг повод написах, че „духът на Закона за висше образование и на университетските правилници е ясен: политическият агитпроп НЯМА място на университетска територия“, нямах ни най-малка идея, че съм си подготвил почвата за днешните събития...

Но няма значение кой е бил прав тогава и кой – крив; същественото е, че беше допуснато един български университет да се превърна в снимачна площадка за #ЖипкаTV. Намирам това за обидно по отношение на автономията като цяло, на толкова много хора, които работят или учат тук и които се чувстват, меко казано, дискомфортно от това, че неволно са превърнати в домакини на предизборна обиколка навръх последния ден от предизборната кампания на Политическа партия ГЕРБ.

СРАМ!

Университетите, с които животът ми е свързан от младини и в които съм учил, прекрасните студенти, с които работя, и законите на Съвестта не ми позволяват да подмина това с невнимание – другояче не мога. Поради тази причина, като символичен израз на несъгласие и протест, с настоящото заявявам, че:

Подавам оставка от „ръководната“ длъжност „главен секретар по уеб комуникации“ на Университета

Оттеглям се като член на редколегията на „Научни трудове“ и „Годишник на УНСС“

Оттеглям се като член на атестационната комисия на факултет „Икономика на инфраструктурата“

Предварително искам да заявя, че знам какво ще се каже: „Но това не е политическа агитация, ние само разглеждахме сграда“. Отговарям: хайде да не се правим и да си говорим като мъже, моля.

