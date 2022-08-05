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Банкеръ Daily

Общество и политика

НС на БСП определи водачите на листи за вота на 2 октомври

Националният съвет на БСП определи водачите на листи за участие на коалиция „БСП за България” в предстоящите избори за 48-ото Народно събрание. Със 105 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 5 гласа „Въздържал се” Националният съвет реши:

Очаквано Крум Зарков не е сред прочетените пред Пленума имена. На негово място в Русе ще води ексземеделският министър Иван Иванов. 

Единствените, които ще водят по две листи, са лидерът Корнелия Нинова, заместникът й Кристиан Вигенин и бившият земеделски министър Иван Иванов - съответно Благоевград и 25 МИР-София, Пловдив-град и Ямбол, и Русе и Шумен.

 

01 МИР Благоевград - Корнелия Нинова

02 МИР Бургас - Петър Кънев

03 МИР Варна - Борислав Гуцанов

04 МИР Велико Търново - Явор Божанков

05 МИР Видин - Филип Попов

06 МИР Враца - Атанас Зафиров

07 МИР Габрово - Валери Митов

08 МИР Добрич - Мая Димитрова

10 МИР Кюстендил - Бойко Клечков

11 МИР Ловеч - Вяра Йорданова

12 МИР Монтана - Ирена Анастасова

13 МИР Пазарджик - Драгомир Стойнев

14 МИР Перник - Любомир Бонев

15 МИР Плевен - проф. Румен Гечев

16 МИР Пловдив-град - Кристиан Вигенин

17 МИР Пловдив-област - Веска Ненчева

18 МИР Разград - Добрин Добрев

19 МИР Русе - Иван Иванов

20 МИР Силистра - Момчил Неков

21 МИР Сливен - Деян Дечев

22 МИР Смолян - Емил Хумчев

23 МИР София - Христо Проданов

24 МИР София - Георги Свиленски

25 МИР София -  Корнелия Нинова

26 МИР София-област - Иван Ченчев

27 МИР Стара Загора - Георги Гьоков

28 МИР Търговище - Светослав Стефанов

29 МИР Хасково - Смиляна Нитова – Кръстева

30 МИР Шумен - Иван Иванов

31 МИР Ямбол - Кристиан Вигенин

Относно материала

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Автор
Елизабет Дафинова
петък, 05. август 2022 - 18:44
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