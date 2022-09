На аукцион продадоха ръкопис на Starman на Дейвид Боуи за 220 хил. щ.д.

Банкеръ Daily

Дейвид Боуи

Ръкописът на песента Starman на британския рок изпълнител Дейвид Боуи беше продаден за 203 500 лири (218 хил. долара). Това съобщава телевизионният канал Sky News като се позовава на резултатите от търговете, които организира специализираната върху музикални колекции аукционна къща Omega Auctions.

Песента Starman излиза като сингъл през 1972 година и впоследствие е била включена в петия студиен албум на Дейвид Боуи - The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Композицията с продолжителност малко повече от четири минути разказва историята за "звездния човек", който е дошъл да подари на младото поколение надежда за светло бъдеще.

Самият текст е бил написан със синьо мастило на лист хартия А4. Ръкописът, който също така съдържа и направени от самия музикант поправки, първоначално е бил оценен на 40 000 лири (43 хил. долара), но в крайна сметка е бил продаден пет пъти по-скъпо. Купувачът е неназован частен колекционер, който бил представляван от един от ръководителите на Музея за старо и ново изкуство в австралийския град Хобарт Оливие Варен. По-рано този ръкопис, който от 80-те години на ХХ век е бил собственост на един и същ човек, е бил показван в Музея на Виктория и Албърт в Лондон в рамките на посветена на музиканта изложба.

Британецът Дейвид Боуи, чието истинско име е Дейвид Робърт Джоунс, е певец, композитор, мулти-инструменталист, продуцент, аранжор, художник и актьор. Той е притежател на множество музикални награди, в това число и американската Grammy. Според допитване, проведено от корпорацията Би Би Си, Боуи е наречен в Обединеното Кралство "най-великият поп изпълнител на XX век". През 2004 година списание Rolling Stone е поставило името му на 39-то място в класацията "100 най-велики изпълнители на рок музика за всички времена" и на 23-та позиция в класацията "100 най-велики вокалисти на всички времена".

Боуи беше важна фигура в поп музиката в продължение на повече от четири десетилетия и е известен като новатор, особено с работата си през 70-те на ХХ век.

Последният албум на Дейвид Боуи - Blackstar, излиза на 8 януари 2016 година, в деня на неговия рожден ден. След два дни той почина.