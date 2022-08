Маргарет Бурк-Уайт беше „един от най-ефективните хроникьори“ на своето време

Банкеръ Daily

Макар и малко като брой, в света на фотографията има дами, които са оставили ярка следа със своето творчество. Една от тях е и Маргарет Бурк-Уайт.

Американската журналистка, фотожурналистка и писателка е съоснователка на списание Life.

Маргарет Бурк-Уайт е родена през 1904 г. в Бронкс, Ню Йорк. Интересът ѝ към фотографията започва като хоби в младостта й, подкрепено от ентусиазма на баща й към фотоапаратите. През 1928 г. тя се премества в Кливланд, Охайо, където започва да работи в комерсиално фотографско студио и се концентрира върху архитектурна и индустриална фотография.

През 1929 г. тя приема позицията на редактор в списание Fortune. През 1930-1932 г. тя е първият западен фотограф, на когото е разрешено да влезе в Съветския съюз. Докато е в СССР, тя снима Йосиф Сталин. Снимките й са публикувани за първи път през Списание Fortune през 1931 г. под заглавието Eyes on Russia и след това като книга със същото име.

Тя е първият американски чуждестранен фотограф, на когото е разрешено да снима съветската индустрия и първата жена военен кореспондент (и първата жена, на която е разрешено да работи в зони на бойни действия). През 1936 г. тя е и първата жена фотограф за списание Life, наета от Хенри Лус, където нейните снимки се появяват корицата.

Нейните снимки от строежа на язовира Форт Пек са включени в първия брой на Life с дата 23 ноември 1936 г., включително корицата. Тази снимка на корицата стана толкова любима, че беше представител на 30-те години на миналия век в серията от възпоменателни пощенски марки Celebrate the Century на Пощенската служба на САЩ.

Фотожурналистика

Маргарет Бурк-Уайт, подобно на Доротея Ланге или Уокър Еванс , прави вълнуващи снимки на хора по време на американската икономическа криза през 30-те години на миналия век и по време на Втората световна война.

В началото на 30-те и 40-те години на миналия век тя пътува из Европа, за да улови появата и развитието на нацизма в Германия, Австрия и Чехословакия, а около 1941 г. също и комунизма в Русия.

Бурк-Уайт и тогавашният съпруг - писателя Ърскин Колдуел, си сътрудничат върху You Have Seen Their Faces (1937 г.), книга за условията в Юга по време на Голямата депресия.

Втората световна война

Маргарет Бурк-Уайт е първият военен кореспондент, а също и първата жена, работила във военна зона.

Корейска война

Тя служи като фотограф и по време на Корейската война от 1950-1953 година.

Заснима и насилието при разделянето на Индия и Пакистан

Маргарет Бурк-Уайт беше „един от най-ефективните хроникьори“ на насилието, което избухна при обявяването на независимостта и разделянето на Индия и Пакистан през 1947 година.

Тя имаше умение да бъде на точното място в точното време: тя интервюира и снима Мохандас К. Ганди само няколко часа преди убийството му през 1948 г.

Вдъхновение

Твърди се, че Маргарет Бурк-Уайт е била вдъхновена от чешкия фотограф, художник и писател Ян Саудек. Той е един от най-известните чешки арт фотографи. Работата му повлия на световната фотография.

Изложби

Нейните творби бяха изложени през септември 2003 г. в изложба, озаглавена Great Jewish-American Photographers, съставена от творби от архивите на списание Life и iPhotoart. Освен Уайт, в изложбата бяха включени творби на Алфред Айзенщад (1898-1995 г.), Корнел Капа (1918-2008 г.), Нат Фейн (1914-2000 г.), Дмитрий Кесел (1902-1995 г.), Ралф Морс (починал 1918 г.), Джо Розентал (1911 г.) и Пол Шутцер (1930-1967 г.).

През 1990 година Маргарет Бурк-Уайт влиза и в Национална зала на славата на жените. Една от нейните силни страни е че няма задание и снимка, която да е маловажна за нея. Тя създава и първата фотографска лаборатория в списание Life .

Между 1939 и1942 година тя е женена за Ърскин Колдуел (1903-1987 г.) - американският писател и журналист. Написал е 25 романа, 12 книги с репортажи и 150 разказа, предимно от средата на американския юг. Той описва своята бедност и расови проблеми.

Маргарет Бурк-Уайт почина от болестта на Паркинсон около осемнадесет години след появата на първите симптоми на болестта - на 27 август 1971 година.