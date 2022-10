Macintosh-ът на Стив Джобс ще бъде продаден на търг за 200 000 долара

Банкеръ Daily

Компютърът от серията Macintosh SE, собственост на съоснователя на Apple Стив Джобс, ще бъде продаден на търг от Bonhams на 25 октомври. Това съобщава порталът New Atlas.

„Macintosh SE Computer, Купертино, Калифорния, Apple Computer, края на 1987 г., с 20 MB вътрешен твърд диск, клавиатура, мишка и допълнителен резервен твърд диск. Подарено от Стив Джобс на настоящия собственик, служител на NeXT, Inc.

Цената на компютъра, който някога е притежавал Джобс, се оценява на 200-300 хиляди долара."

Macintosh SE е персонален компютър, произвеждан от Apple от 1987 до 1990 г. по същото време като Macintosh II. Това беше първият компютър на компанията, който разполагаше с разширителен слот, както е отразено в името на модела.

Стив Пол Джобс (Steven Paul Jobs) е съосновател на Apple Inc. Той е знакова фигура в света на високите технологии. В края на 70-те години заедно с Гари Возняк, Майк Маркула и други създава, развива и продава Apple II - сред първите успешни линии персонални компютри.

Проекта Macintosh стартира в края на 70-те години на ХХ век с Джеф Раскин, служител на Apple Inc., който си представил лесен за използване, нискобюджетен компютър за средния потребител. Той искал да кръсти компютъра на своя любим сорт ябълки McIntosh, но името трябвало да бъде променено поради правни причини. Името било фонетически сходно с това на производителя на аудио оборудване McIntosh Laboratory.

Macintosh или Mac е серия от няколко производствени линии персонални компютри, създадени, поддържани и продавани от Apple Inc. Първият Macintosh е пуснат в продажба на 24 януари 1984 година. Той се превръща в първия успешен личен компютър на пазара, който използва графичен потребителски интерфейс и мишка, вместо използвания дотогава стандартен интерфейс с команден ред. Компанията продължава да постига успехи през втората половина на 80-те, но през 90-те години пазара на персонални компютри започва да се измества към персоналните компютри съвместими с IBM PC, които работят под MS-DOC и Microsoft Windows.

