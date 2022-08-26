Вход
Регистрирай се
Меню
Банкеръ Daily

В София и Благоевград

Лидерът на БСП Корнелия Нинова ще води две листи

БСП оповести имената на водачите на листите на партията за предсрочните парламентарни избори, особрени вчера от Националния съвет. Това съобщиха от пресцентъра на партията. 

Ето и пълния списък на левицата: 

01 МИР Благоевград - Корнелия Нинова

02 МИР Бургас - Петър Кънев

03 МИР Варна - Борислав Гуцанов

04 МИР Велико Търново - Явор Божанков

05 МИР Видин - Филип Попов

06 МИР Враца - Атанас Зафиров

07 МИР Габрово - Валери Митов

08 МИР Добрич - Мая Димитрова

09 МИР Кърджали - проф. Георги Михайлов

10 МИР Кюстендил - Бойко Клечков

11 МИР Ловеч - Вяра Йорданова

12 МИР Монтана - Ирена Анастасова

13 МИР Пазарджик - Драгомир Стойнев

14 МИР Перник - Александър Симов

15 МИР Плевен - проф. Румен Гечев

16 МИР Пловдив-град - Кристиан Вигенин

17 МИР Пловдив-област - Веска Ненчева

18 МИР Разград - Добрин Добрев

19 МИР Русе - Иван Иванов

20 МИР Силистра - Момчил Неков

21 МИР Сливен - Деян Дечев

22 МИР Смолян - Емил Хумчев

23 МИР София - Христо Проданов

24 МИР София - Георги Свиленски

25 МИР София -  Корнелия Нинова

26 МИР София-област - Иван Ченчев

27 МИР Стара Загора - Георги Гьоков

28 МИР Търговище - Светослав Стефанов

29 МИР Хасково - Смиляна Нитова – Кръстева

30 МИР Шумен - Иван Иванов

31 МИР Ямбол - Кристиан Вигенин

Относно материала

Avatar 7805aa5e b9b3 4532 aae5 d9ceb9541383
Автор
Елизабет Дафинова
петък, 26. август 2022 - 13:07
Коментари

Четете още

НС на БСП определи водачите на листи за вота на 2 октомври

Костадин Костадинов ще води листите във Варна и 25-и МИР - София

"Продължаваме промяната" определи водачите на листите за изборите

Досегашна депутатка от "Възраждане" - в листите на БСП

Актуални новини

13:48
ГЕРБ с два варианта за цената на горивата – падат с лев на литър
13:38
Лиз Тръс не отговаря дали Макон е "приятел или враг"
13:32
Радев: Самоотвержеността на полицаите плаща цената на корупцията
13:21
Почина съоснователят на "Тренд" Анастас Стефанов
13:10
Реабилитираха протеже на Георги Гергов
Новини от деня

Параграф 22

Параграф22 Daily

Държавен чиновник мачка закона

Спекулирането с темата "опазване на архитектурното наследство" може да се окаже добре преценен бизнес. Още »
Държавен чиновник мачка закона
Параграф22 Daily

ВАС отхвърли жалба на ДБ за изходния код при машинното гласуване

Административно дело № 7447 от 2022 г. беше разгледано от дежурен състав. Двама от членовете - съдиите Кремена Хараланова и Павлина Найденова, приемат, че решението на... Още »
ВАС отхвърли жалба на ДБ за изходния код при машинното гласуване
Параграф22 Daily

Общо петима са задържаните за катастрофата със загиналите полицаи

По случая са задържани и двама български граждани. Още »
Общо петима са задържаните за катастрофата със загиналите полицаи
Facebook logo
Бъдете с нас и във