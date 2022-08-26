В София и Благоевград
Лидерът на БСП Корнелия Нинова ще води две листи
БСП оповести имената на водачите на листите на партията за предсрочните парламентарни избори, особрени вчера от Националния съвет. Това съобщиха от пресцентъра на партията.
Ето и пълния списък на левицата:
01 МИР Благоевград - Корнелия Нинова
02 МИР Бургас - Петър Кънев
03 МИР Варна - Борислав Гуцанов
04 МИР Велико Търново - Явор Божанков
05 МИР Видин - Филип Попов
06 МИР Враца - Атанас Зафиров
07 МИР Габрово - Валери Митов
08 МИР Добрич - Мая Димитрова
09 МИР Кърджали - проф. Георги Михайлов
10 МИР Кюстендил - Бойко Клечков
11 МИР Ловеч - Вяра Йорданова
12 МИР Монтана - Ирена Анастасова
13 МИР Пазарджик - Драгомир Стойнев
14 МИР Перник - Александър Симов
15 МИР Плевен - проф. Румен Гечев
16 МИР Пловдив-град - Кристиан Вигенин
17 МИР Пловдив-област - Веска Ненчева
18 МИР Разград - Добрин Добрев
19 МИР Русе - Иван Иванов
20 МИР Силистра - Момчил Неков
21 МИР Сливен - Деян Дечев
22 МИР Смолян - Емил Хумчев
23 МИР София - Христо Проданов
24 МИР София - Георги Свиленски
25 МИР София - Корнелия Нинова
26 МИР София-област - Иван Ченчев
27 МИР Стара Загора - Георги Гьоков
28 МИР Търговище - Светослав Стефанов
29 МИР Хасково - Смиляна Нитова – Кръстева
30 МИР Шумен - Иван Иванов
31 МИР Ямбол - Кристиан Вигенин