Изпълнителка на баба мигрантка - предпочетена пред Мария Бакалова

Световните букмейкъри, врели и кипели в разгадаването на сложните психологически мотивации зад всеки глас на Американската филмова академия, даваха на Мария Бакалова шанс за „Оскар“ - едно към пет. В родината й – нейният учител – театралният режисьор проф. Иван Добчев обясняваше, че за друго я е готвил – не за образа на Тутар. Но въпреки че Мария Бакалова не победи в категорията за поддържаща женска роля за „Борат 2“, тя спечели с излъчването и присъствието си най-важната награда – самочувствие, че у нас има сериозна актьорска школа в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, с която световната киноиндустрия ще трябва да се съобразява. И випуск 2019 г. тепърва ще ни носи поводи за радост и гордост. Този месец в интервю за „Вог", за което Banker Special писа, Мария Бакалова даде дума, че ще възползва от вниманието към нея заради ролята й в „Борат 2", за да привлече интереса на Холивуд към артистите от Източна Европа, но не в клиширания образ на проститутки, гангстери и луди учени - руснаци.

Иначе на 93-тите награди „Оскар“ победителят в категорията на Мария Бакалова бе южнокорейската актриса Юн Ю-джу за превъплъщението й в „Минари“. Все пак може да се очаква, че ролята на любяща баба, която се оказва невероятна подкрепа в живота на мигрантско семейство, дошло от Корея в Съединените щати, ще разчувства много повече журито на Американската филмова академия, отколкото образа на непълнолетната дъщеря на Борат.

Другите, отличени с награди от Американската филмова академия, са:

За филм – „Земя на номади“ на американската режисьорка от китайски произход Клои Чжао;

За режисура - Клои Чжао за „Земя на номади“, станала първата азиатка с „Оскар“;

За оригинален сценарий – Емералд Фенъл за „Момиче с потенциал“;

За адаптиран сценарий – Флориан Зелер и Кристофър Хамптън за „Бащата“;

За операторско майсторство – Ерик Месершмит за „Манк“;

За главна мъжка роля – Антъни Хопкинс за „Бащата“;

За главна женска роля – Франсис Макдорманд за „Земя на номади“;

За поддържаща мъжка роля – Даниел Калуя за превъплъщението си в лидера на Черните пантери във филма „Юда и черният месия“;

За чуждоезичен филм – „Още по едно“ на датския режисьор Томас Винтербер;

За късометражен филм – „Двама далечни непознати“;

За пълнометражен документален филм –„Моят учител октоподът“;

За късометражен документален филм – „Колет“;

За пълнометражен анимационен филм – „За душата”;

За късометражен анимационен филм – „Ако нещо се случи, аз те обичам”;

За музика –Трент Резнър, Атикъс Рос и Джон Батист за „За душата“;

За монтаж –„Без звуци в живота“;

За сценография – „Манк”;

За костюми – „Ма Рейни: Майката на блуса“;

За визуални ефекти –„Тенет”;

За грим и прически – Ма Рейни: Майката на блуса“;.

За песен – Fight for You от „Юда и черният месия“. Тази песен се изпълнява от H.E.R., която тази година получи и „Грами“ в категорията песен на годината. Тя, безспорно, е изпълнителка, олицетворяваща сериозните социално-политически процеси на днешното време и в случая изборът на Филмовата академия бе напълно предсказуем.