Илиян Василев: Нищо чудно Борисов, като Тръмп, да откаже да даде властта

Премиерът Бойко Борисов и американският президент Доналд Тръмп.

Сигурно ще си спомните от гледаните филми за 25-та поправка, при която вицепрезидента поема контрола, тъй като половината от кабинета или две трети преценят че президентът не е способен да изпълнява длъжността си. Тръмп мина червената линия и е обречен. Не само ще бъде разследван, но и краят на дните му ще бъде болезнен за него. Това написа анализаторът Илиян Василев на страницата си във Фейсбук.

Снощи демонстранти, поддръжници на президента Доналд Тръмп, нахлуха в Капитолия, след като преодоляха охраната на сградата, а конгресмените бяха евакуирани.

"Това да ръководиш опит за преврат и да насъскваш привържениците си да превземат Конгреса и да прекъснат работата му, точно когато върви процедура за новия президент, е във висша степен злоупотреба с власт с личен интерес. Вече е късно за импийчмент. За това прокурор на столицата Вашингтон призовава за прилагане на 25та поправка именно за да се възстанови реда и законността в столицата и мирно предаване на властта.

Не виждам как Пенс ще работи с Тръмп. На практика Пенс в момента ръководи, защото много от сътрудниците и министрите му получават заповедите си от Пенс. Туитър блокира Тръмп и той на практика е все повече изолиран, след като атакува и вицепрезидента си.

Всичко е казано в думите на сенатор Линдзи Греъм - "enough is enough'. На български преводът е "доста".

Всъщност няма и друга възможност тъй като Тръмп няма да сдаде властта мирно и снизходителността може да доведе до гражданска война.

Само не си мислете, че у нас това не е възможно. Представете си как Борисов /не/сдава властта. Тръпки ме побиват.

В Америка има демокрация, институции, качествени лидери - у нас си представете как хора от ГЕРБ се противопоставят на Борисов?!?!?! Барабар с Тръмп обществото", написа Василев.

Редът в американската столица Вашингтон бе възстановен, след като полицията изтласка от Капитолия привържениците на президента Тръмп, които нахлуха в Конгреса. Сесията на двете камари на Конгреса за утвърждаване на избирането на Джо Байдън за президент, която бе прекъсната заради размириците, бе подновена.

На подновената сесия на двете камари на американския Конгрес сенатори републиканци отказаха да се присъединят към съпартийците си от Камарата на представителите и да оспорят утвърждаването на гласовете на електорите от щата Джорджия. Електорите от Джорджия обявиха Джо Байдън за победител на президентските избори на 3 ноември.

В резултат на отказа на сенаторите републиканци Конгресът утвърди победата на Байдън в този щат.