ДПС представи кандидатите си за депутати

Банкеръ Daily

ДПС представи кандидатите си за народни представители. Имената в листите обяви председателят на партията Мустафа Карадайъ. "Предстоят най-важните избори след 1989 г. Ако тогава трябваше да победи демокрацията, то сега трябва да се препотвърди тази победа", каза Карадайъ.

Лидерът на Движението посочи, че то има програма за ускорено икономическо развитие. Кандидатите на партията били с нужната експертиза и знания.

Сред кандидатите за депутати на ДПС липсва Делян Пеевски.

Ето кои са имената в листите:

Благоевград - Халил Летифов (водач), Йордан Цонев, Елхан Кълков, Ибрахим Зайденов.

Бургас - Севим Али (водач), Ешреф Ешреф, Фатме Хасан Рамадан, Ружди Хаджер.

Варна - Ерджан Ебатин (водач), Салих Табаков.

Велико Търново - Мастън Мастънов (водач), Гюнай Далоолу.

Видин - Станислав Анастасов (водач).

Враца - Йордан Цонев (водач).

Габрово - Мелекбер Велева (водач).

Добрич - Д-р Хасан Адемов (водач), Ердинч Хаджиев.

Кърджали - Мустафа Карадайъ (водач), Хасан Азис, Ресми Мурад, Мукаддес Налбант, Байрам Байрам, Адлен Шевкед, Юсеин Ахмед, Сейфи Мехмедали, Павлин Кръстев, Абидин Хаджимехмед.

Кюстендил - д-р Стоян Стоянов (водач).

Ловеч - Рушен Риза (водач), Джейхан Ибрямов, Станислав Анастасов, Стефан Добревски.

Монтана - Димитър Аврамов (водач).

Пазарджик - Искра Михайлова (водач), Юмер Хамза, Сергей Кичуков, Кадифка Сиджимова.

Перник - Боряна Методиева (водач).

Плевен - Велислава Кръстева (водач), Марио Рангелов.

Пловдив - град - Танер Али (водач), Али Байрам, Жана Папазова.

Пловдив - област - Рамадан Аталай (водач), Хюсеин Караджов, Сюзан Моллаюсеин.

Разград - Ахмед Ахмедов (водач), Ихсан Хаккъ, Хабибе Расим.

Русе - Бюрхан Абазов, Дауд Ибрям, Айлян Карамехмедова.

Силистра - Джевдет Чакъров (водач), Гюнер Мехмед, Ашкън Салим.

Сливен - Хатидже Георгиева (водач), Мустафа Мустафов, Владимир Мартинов.

Смолян - Хайри Садъков (водач), Десислава Кукутева, Велко Хаджиев.

София МИР 23 - Таня Иванова (водач), Едис Саидов, Рахим Мехмед.

София МИР 24 - Стоян Стоянов (водач), Васимир Радулов, Марио Методиев, Росица Илчева.

София МИР 25 - Райна Иванова (водач), Илхан Кючюк, Сами Чакъров.

София - област - Руслан Коларов (водач), Цветан Енчев, Александър Методиев.

Стара Загора - Халил Летифов (водач), Тунджай Йозтюрк.

Търговище - Джейхан Ибрямов (водач), Имрен Мехмедова, Сунай Хасанов.

Хасково - Сезгин Мехмед (водач), Мюмюн Мюмюн, Мехмед Лятиф.

Шумен - Мустафа Карадайъ (водач), Хамид Хамид и др.

Ямбол - Янко Янков (водач).