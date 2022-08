Диетолози посочиха петте най-вредни за фигурата продукти

Банкеръ Daily

Диетолозите посочиха пет продукта с високо съдържание на въглехидрати, които са особено вредни за фигурата. За това съобщава изданието Eat This, Not That.

На първо място става дума за гевреците, които много хора обичат да ядат за закуска. По думите на доктор Лиз Янг, един бял геврек е еквивалентен на 4-5 филийки от бял хляб, и е един от най-лошите продукти с въглехидрати, които вляят на стройната фигура. Диетологът Триста Брист пък добавя, че често към гевреците се добавят различни други вкусотии, такива като кремообразно сирене, фъстъчено масло и други висококалорийни продукти.

На второ място по "вредност", според диетолозите, е зърнената закуска - в нея има много захар и въобще няма полезни хранителни вещества. "Хората често асоциират зърнените храни със здравословна храна, но сладките зърнени храни често съдържат толкова или даже повече добавена захар, отколкото бисквитите", отбелязва Янг. При което доктор Морджин Клер добавя: "Утрото е най-лошото време за тяхната употреба, защото това води до бързо натрупване на захар в кръвта".

Като най-лошият продукт за отслабването лекарите посочват газираните напитки. Според диетолозите, газираните напитки не съдържат никакви хранителни вещества, освен голяма доза захар.

Четвърти в списъка на вредните продукти се нарежда белият хляб, който при приготвянето си е подложен на обработка при висока температура и по този начин губи своите хранителни вещества. А заради голямото количества въглехидрати употребата на бял хляб води до бързо повишаване на теглото.

Завършват списъка макароните от рафинирано брашно. "В такива макарони няма фибри и поради това ние не чувстваме ситост и, по-вероятно е да изядем повече, отколкото ни е нужно", обяснява доктор Янг. Като алтернатива диетолозите съветват да предпочетем макарони от пълнозърнесто брашно или пък паста от алтернативни съставки, такива като ядки или леща, които съдържат повече фибри и по-малко рафинирани въглехидрати.

Средиземноморска диета

Макар и да е известна с названието „диета“, средиземноморската диета не е диета, а вид рационално хранене. Тя включва консумация на зехтин, плодове, зеленчуци, житни растения, орехи, риба и червено вино, а ограничава приемането на месо, млечни продукти и твърд алкохол. Според изследване, извършено от университета във Флоренция, стриктното придържане към средиземноморската диета е свързано със значително по-малък риск от смърт вследствие на сърдечно-съдови болести. Също ограничава появата на хронични заболявания, като рак, болестта на Паркинсон и на Алцхаймер.