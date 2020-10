Д-р Златко Минев е носителят на голямата награда „Джон Атанасов“ за 2020 година

Банкеръ Daily

Държавният глава Румен Радев приветства днес на церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 лауреатите в президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“ за 2020 гoдина. Пред гостите на церемонията президентът открои обществената значимост на разработките на младите български изследователи в областта на компютърните науки - от оригинални устройства за дистанционно следене на параметрите на човешкото здраве до революционен пробив в квантовата физика.

„Отличията в различните категории отразяват креативността, приносът към науката и развитието ни като общество, както и победите в множество олимпиади и конкурси. Нашите млади учени доминират с талант, интелект, креативност и трудолюбие. Неслучайно те ръководят много научни звена за върхови технологии по целия свят“, подчерта Румен Радев.

Президентът изтъкна, че постиженията на младите учени са повод за гордост, защото резултатът от работата им намира приложение във всички развити държави и допринася за развитието на различни жизненоважни сфери като образование, наука, икономика, здравеопазване, сигурност.

Награда „Джон Атанасов“ за 2020 година.

Тази година носител на голямата награда е Д-р Златко Минев – доктор по приложна физика в университета Йейл, САЩ. Той е изследовател в компанията IBM Quantum в Ню Йорк. Основните постижения на д-р Минев отменят вековно разбиране в квантовата физика. Неговото откритие разрешава 100-годишен спор между учените Бор, Шрьодингер и Айнщайн – главните архитекти на квантовата физика.

Благодарение на пробива му е доказана възможността квантовите скокове да се прогнозират и контролират, а бъдещите квантови компютри да могат да решават задачи, които класическите компютри не биха могли. Д-р Златко Минев усъвършенства откритието си в нова технология, като проектира система за обратна връзка, която да контролира бъдещето на квантовите скокове чрез "хващане" и "връщане" и тяхното контролиране.

Резултатите на д-р Минев предизвикват голям интерес в световните научни среди. Проектът му е избран като откритие на годината, и се превръща в най-доброто откритие по Математика/Физически Науки в Top 50 Discoveries of the Year на списание Discover. Публикуваната от д-р Минев статия за неговия проект е призната в световните медии и обявена за най-харесваната и четена история на Yale News за 2019 г. През 2020 г. е избран като един от 35-те “Глобални Иноватори под Възраст 35” (35 Global Innovators Under 35), в категорията “Визионери” в престижната класация на MIT Technology Review.

Д-р Минев се занимава и с популяризиране на науката сред младите хора. Преподава в безплатната и отворена за всеки лятна школа Qiskit (Qiskit Global Summer School) за квантови изчисления с над 4,000 студенти. Основава и ръководи национална организация Open Labs, от 2012 г., която вдъхновява и създава пътища за научна кариера на млади хора. За резултатите, постигнати с OpenLabs, той е удостоен с престижната награда на Йейл „Yale-Jefferson“ за обществени заслуги.

Носител на отличие Грамота „Награда Джон Атанасов“

е д-р Никола Чипев – доктор по информатика от Технически университет – Мюнхен, Германия. Основните му постижения са в направлението на високопроизводителните изчисления за симулация на научни и инженерни проблеми. Д-р Чипев пренаписва основните структури от данни на програмата, изследва различни методи за векторизация и въвежда векторизация за цялата кодова база чрез опаковъчни функции (wrapper functions) за всички набори от процесорни инструкции (от SSE до AVX512) по начин, който също позволява промяна на точността на сметките между 32-битови и 64-битови. Проведените оптимизации на сървърно ниво му дават възможност да постави нов рекорд за симулация на най-много частици в света: 21*1012.

С грамота „Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“

беше отличен Румен Христов, дипломиран магистър и научен сътрудник по компютърни науки от Масачузетския Технологичен Институт, САЩ. Понастоящем е съосновател и софтуерен директор на компанията Emerald Innovations, Inc. Той изобретява нов вид сензор за наблюдение на здравето на хората, наречен от него Емералд - устройство, подобно на WiFi рутер и наблюдава хората и тяхното медицинско състояние директно в техните домове, без те да трябва да носят сензори по своите тела. Емералд е първият по рода си сензор, който може да извлича такава широка гама от здравни показатели безконтактно в дома на хората.

На церемонията в Гербовата зала на "Дондуков" 2 президентът Радев връчи грамота „Джон Атанасов – дебютен пробив в компютърните науки“ за ученици и студенти, постигнали през последната година високи резултати с авторските си проекти, както и грамота „Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“, която отличава индивидуални и екипни проекти. Носител на отличието е Иван Златанов от Национална търговско-банкова гимназия, София.

Грамоти и сертификати “Джон Атанасов - ученици и техните преподаватели” получиха:

Мартин Копчев от ПМГ „Акад. И. Гюзелев“ в Габрово, носител на второ място и сребърен медал от XXXVI Национална олимпиада по информатика - Национален кръг - Група A, първо място и златен медал от Национален есенен турнир по информатика - Група A, гр. Шумен. Носител е на сребърен медал от XXXII Международна олимпиада по информатика в Сингапур, на 3 златни медала от XXVII Балканска олимпиада по информатика - гр. Атина, Гърция, VII Romanian Master of Informatics, RMI 2019 – гр. Букурещ, Румъния и XIV Открита московска олимпиада по информатика – гр. Москва, Русия.

Преподавател с най-голям принос за успехите му е Зорница Дженкова - преподавател по информатика в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ Габрово.

В новата категория „Вдъхновител и създател на таланти“,

която се връчва за втора година с грамота държавният глава отличи академик Кирил Боянов, доктор на техническите науки, действителен член на Българската академия на науките, член на научния съвет на Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, председател на съвета на Фондация „Еврика“. Той е водещ авторитет в областта на изчислителната техника, информатиката и информационните технологии. Автор е на над 230 публикации, научни трудове и статии, на 37 книги и учебници и на 23 авторски свидетелства.

“Благодаря ви, че независимо къде се намирате, в кой университет, научно звено, лаборатория и център в чужбина, не късате живата връзката с България, а издигате авторитета на българската наука по света“, подчерта още Румен Радев.