Български учени в чужбина подкрепиха протестите срещу правителството и главния прокурор

73 български учени от около 60 университета в 12 държави по света подписаха отворено писмо, в което изразяват подкрепа за протестите срещу правителството и главния прокурор у нас. "Изразяваме подкрепа на протестите в България и исканията им за независима съдебна система, прозрачно и отговорно правителство и свободни медии. Също така подкрепяме правото на хората да изразяват свободно своето мнение, което включва правото на мирен протест", пише в документа.

"Обезпокоени сме от съпротивата срещу реформа на съдебната система, която проявяват ред политически партии, главната прокуратура и органите на сигурността. Имайки това предвид, ние вярваме, че българите в чужбина биха могли да бъдат особено полезни, като предоставят независимо експертно мнение относно процеса на реформа в страната. Не представляваме която и да е политическа партия или други интереси. Твърдо вярваме, че когато хората са обединени от правилната цел, те ще намерят начин да я постигнат. За една по-добра България!", се казва в писмото.

Учените призовават също да не се допуска насилие от страна на полицията срещу мирни демонстранти и журналисти. "България е правова държава, която трябва да спазва закона, своята конституция и задълженията си по международното право, включително зачитането на основните човешки права", категорични са авторите на писмото.

Документът е подписан от:

Veneta Andonova

Dean, Associate Professor, Strategy & Entrepreneurship, Universidad de los Andes, Colombia

Assen Assenov

Professorial Lecturer, Economics, American University, USA

Vladimir Atanasov

Owen Professor of Business, Finance, College of William & Mary, USA

Alex Atanasova

DPhil Candidate, Marketing, University of London, UK

Albena Azmanova

Associate Professor, Political Theory, University of Kent, Brussels School of International

Studies, UK & Belgium

Diana Bogueva

Centre Manager & Postdoctoral Fellow, Social Marketing, Sydney & Curtin University,

Australia

Petyo Bonev

Professor, Economics, University of St. Gallen, Switzerland

Valeri Bozhikov

Senior Associate, Law (Competition & Antitrust), Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP,

UK

Melkana Brakalova-Trevithick

Full Professor, Chair, Mathematics, Fordham University, USA

Theodore Christov

Associate Professor, History, George Washington University, USA

Christo Dichev

Professor, Computer Science, Winston-Salem State University, USA

Darina Dicheva

Distinguished Professor, Computer Science, Winston-Salem State University, USA

Martin Dimitrov

Professor, Political Science & Public Policy, Tulane University, USA

Boryana Dimitrova

Clinical Professor, Marketing, Drexel University, USA

Dimo Dimov

Professor, Entrepreneurship & Innovation, University of Bath, UK

Denitsa Dineva

Assistant Professor, Marketing, Cardiff University, UK

Ivan Divliansky

Research Professor, Lasers and Optics, University of Central Florida, USA

Elena Gadjanova

Assistant Professor, Politics, University of Exeter, UK

Alexander Gegov

Associate Professor, Computer Science, University of Portsmouth, UK

Petia Georgieva

Associate Professor, Computer Science, University of Aveiro, Portugal

Elitza Germanov

Senior Scientist, Biodiversity Conservation, Marine Megafauna Foundation, USA

Paskalis Glabadanidis

Senior Lecturer, Finance, University of Adelaide, Australia

Guenko Guechev

Associate Professor, School of Music, Duquesne University, USA

Sofia Gueorgieva

Lecturer, Finance, Imperial College, UK

Stanley Gyoshev

Lecturer, Finance, University of Exeter, UK

Todor Hinov

Attorney at Law, Washington, DC, USA

Sonia Hirt

Dean and Professor, Environment and Design, University of Georgia, USA

Nickolay Hristov

Senior Scientist, Natural Sciences, TERC, Cambridge, MA, USA

Anatoli Ignatov

Associate Professor, Sustainable Development, Appalachian State University, USA

Angelina Ilieva

Instructional Professor, South Slavic Literatures, University of Chicago, USA

Aleksandar Ivanov

DPhil candidate, Neuroscience, University of Oxford, UK

Stela Ivanova

Lecturer, Management, University of Exeter, UK

Nikola Kamburov

Assistant Professor, Mathematics, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile

Martin Kassabov

Professor, Mathematics, Cornell University, USA

Emilian Kavalski

Chair Professor, International Relations, University of Nottingham, UK

Emil Kostadinov

Lecturer, Economics, University of Warwick, UK

Elena Krumova

Assistant Director & Assistant Professor, Sociology, Columbia University, USA

Kostadin Kushlev

Assistant Professor, Psychology, Georgetown University, USA

Lubo Litov

Associate Professor, Law & Finance, University of Oklahoma, USA

Silvia Lozeva

Project Officer, Sustainable Development, University of Western Australia, Australia

Ivan Manev

Salgo Professor, Management, University of Maine, USA

Constantine Manolchev

Lecturer, Management, University of Exeter, UK

Tatiana Manolova

Professor, Management, Bentley University, USA

Dora Marinova

Professor, Sustainable Development, Curtin University, Australia

Zdravko Markov

Professor, Computer Science, Central Connecticut State University, USA

Nadia Naumova

Assistant Professor, Pathology, Memorial Hospital, West Virginia University, USA

Plamen Nenov

Associate Professor, Economics, BI Norwegian Business School, Norway

Vladimir Neychev

Associate Professor of Surgery, Medicine, University of Central Florida, USA

Nik Nikolov

Assistant Professor, Marketing, Appalachian State University, USA

Hristina Nikolova

Assistant Professor, Marketing, Boston College, USA

Diana Osborne

Professor, Economics, Spokane College, USA

Todor Papanov

Associate, Law (Competition & Antitrust), Eversheds Sutherland LLP, UK

Andrey Pavlov

Professor, Finance, Simon Fraser University, Canada

Albena Pergelova

Associate Professor & Chair, Marketing, MacEwan University, Canada

Valeria Petkova

Researcher, Cognitive neuroscience, Outpatient Care, Germany

Eva Petkova

Professor, Biostatistics, New York University, USA

Ina Petkova

Assistant Professor, Mathematics, Dartmouth College, USA

Tsveta Petrova

Lecturer, Political science, Columbia University, USA

Christo Pirinsky

Associate Professor, Finance, University of Central Florida, USA

Ivilina Popova

Professor, Finance, Texas State University, USA

Maria Popova

Chair, Associate Professor, Political Science, McGill University, Canada

Dimo Ringov

Associate Professor, Strategic Management, ESADE Business School, Spain

Krassi Rumchev

A/Professor, Public Health, Curtin University, Australia

Mira Slavova

Assistant Professor, Organisations & HR, Warwick Business School, UK

Georgi Smatrakalev

Lecturer, Taxation, Florida Atlantic University, USA

Vania Stavrakeva

Assistant Professor, Economics, London Business School, UK

Stoyan Stoyanov

Senior Lecturer, Entrepreneurship & Innovation, University of Bath, UK

Emil Temnyalov

Senior Lecturer, Economics, University of Technology Sydney, Australia

Vladimir Valtchinov

Instructor in Radiology, Precision Medicine, Harvard Medical School, USA

Yoto Yotov

Professor, International Trade, Drexel University, USA

Rumiana Yotova

Lecturer, International Law, University of Cambridge, UK

Lyubomir Zabov

Senior Tax Manager, International Tax, Deloitte Tax LLP, USA

Emilia Zankina

Dean, Political Science & Public Policy, Temple University Rome, Italy