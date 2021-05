България е на финала на Евровизия

Банкеръ Daily

Виктория

Виктория класира България на финала на Евровизия 2021 с песента ѝ „Growing Up is Getting Old”.

Във втория полуфинал българската певица излезе под номер 13 към голямата сцена. От него се класираха и Албания, Сърбия, Молдова, Португалия, Исландия, Сан Марино, Швейцария, Гърция и Финландия.

Десетте държави, класирали се на първия полуфинал, са Азербайджан, Белгия, Кипър, Израел, Литва, Малта, Норвегия, Русия, Украйна и Швеция.

„За мен най-важно е хората да харесат моята песен и да се открият в нея. Най-важно е сценичното поведение и как ще изпееш песента на живо. Хората много се влияят от това”, смята Виктория.

България беше един от фаворитите за победа във втория полуфинал на Евровизия 2021. Емоционалното изпълнение на Виктория грабна вниманието на международните експерти, които посочват, че тя има шанс да се класира добре и при журитата, и при зрителите.

Големият финал на Евровизия 2021 е в събота, 22 май. Зрителите в България могат да гледат шоуто на живо от 22:00 часа.