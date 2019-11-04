БСП взе Перник и Разград, но не можа да се пребори за Ловеч, Ямбол и Смолян

Банкеръ Daily

ЦИК започна да изнася първите данни от обработването на изборните протоколи. Ето какво показват данните към 23.00 часа:

В София - при 11.57% преброени протоколи Йорданка Фандъкова има 49.15%, а Мая Манолова, - 45.44%.

В Пловдив при 25.14% обработени протоколи Здравко Димитров получава 52.77 на сто от гласовете, а Славчо Атанасов - 43.19%.

Във Варна, при обработени 8.38% от протоколите, Иван Портних води с 60.60%, а Костадин Костадинов получава 36.39%.

В Шумен, по данни от обработването на 56.82% от протоколите, за кметския стол се пребори Любомир Христов от ГЕРБ с 48.52%, а опонентът му Венцислав Венков от БСП получи 48.37%



Във Видин на балотаж участваха Огнян Ценков и Цветан Ценков. При обработени 47.79% СИК протоколи в OИК, Цветан Ценков получава 59.72 на сто, а Огнян Ценков - 37.72%.

В Добрич Йордан Йорданов получава 65.84%, а Надежда Петкова е втора с резултат 32.61% при обработени 48.84% СИК протоколи в OИК.

В Ловеч при обработени 87.13% СИК протоколи в OИК Корнелия Маринова води с 48.82%, а след нея остана Радина Банкова с 46.11%.

В Благоевград при обработени 45.07 СИК протоколи в OИК Румен Томов води с 57.81%. След него в надпреварата е Атанас Камбитов е с 39.71%.

В Пазарджик Тодор Попов е с резултат 56.11%, а след него е Благо Солов с 41.05% при обработени 100% СИК протоколи в OИК.

Станислав Владимиров води към 23.00 часа резултата в Перник. Той получава 51.09%. Втори в битката при обработени 33.17% от протоколите остана Вяра Церовска с 47.02%.

В Плевен Георг Спартански получава 54.71% при обработени 49.18% СИК протоколи в OИК. След него е Мирослав Петров с 43.26%.

В Разград в битката за кметското място при обработени 58.97% СИК протоколи в OИК води Денчо Бояджиев с 58.03%, а втори е Валентин Василев с 38.48%.

В Русе при обработени 31.70% СИК протоколи в OИК Пенчо Милков получава 59.46%. След него е Диана Иванова с 37.67%.

Юлиян Найденов получава 52.44% при обработени 74.23% СИК протоколи в OИК в Силистра. Втори е Момчил Неков с 45.47%.

В Сливен кандидатът за кмет Стефан Радев води в резултата при обработени 30.20% от протоколите с 63.55%. След него е Кольо Милев с 33.71%.

Николай Мелемов е първи в надпреварата в Смолян. При обработени 57.78% СИК протоколи в OИК той получава 55.83%. След него е Стефан Сабрутев с 41.59%.

В Търговище Дарин Димитров води резултата при обработени 20.00% СИК протоколи в OИК с 79.89%. След него е Хамди Илиязов с 18.81%.

При обработени 78.64% СИК протоколи в OИК в Ямбол първи с резултат от 61.11% е Валентин Ревански. След него е Катя Георгиева с резултат 36.02%.