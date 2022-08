Броим минутите до Джаз фестивала „Д-р Емил Илиев“ – Боровец

Банкеръ Daily

Точно в 19.00 часа, в Боровец, всички почитатели на джаза си дават специална среща. Открива се Международният джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ – Боровец.

За сбъдването на мечтата на основателя на фестивала – покойният д-р Емил Илиев – арт събитието да стане по-известно от Монтрьо, ще допринесат още на откриването му - Бигбенд Благоевград и солисти, Влатко Стефановски трио и Розалия де Соуза. Но основната причина фестивалът да продължи, е несломимото желание на съпругата на д- Емил Илиев - д-р Татяна Илиева да изпълни моралния си дълг да продължи делото на големия меценат.

Бигбенд Благоевград

Бигбенд Благоевград е професионален оркестър, създаден през 1993 г. от диригента Борис Янев. Той има богат репертоар, освен джаз свирят суинг, рок, фънк пиеси, поп балади, латино и бразилска музика.

Досега Бендът е участвал в 14 издания на Международния джаз фестивал в Банско, в Нишвил джаз фестивала, изнасял е концерти в Гърция, в Хърватска.

Осъществява богата концертна дейност в цяла България – от София до Варна, Монтана, Пазарджик, до Сандански.

Всяка година Бендът изнася концерти по повод дипломирането на абсолвентите от Американския университет в града.

Гост-солисти на Бигбенд Благоевград са популярните джаз и поп изпълнители Васил Петров, Камелия Тодорова, Хилда Казасян, Йълдъз Ибрахимова, Стефка Оникян, Петър Салчев, Весела Морова, трио Sentimental Swingers, Йорданка Христова, Маргарита Хранова, Петя Буюклиева, музикантите Венцислав Благоев, Ангел Заберски-син, Христо Йоцов, Владимир Кърпаров, Михаил Йосифов.

През 2009 г. специален гост е известната джаз и госпъл певица Джанис Харингтън. Гостувал е и саксофонистът Крейг Бейли, сред най-търсените музиканти в Ню Йорк.

Влатко Стефановски трио

Един от най-известните майстори на китарата, любимец и на българската публика – Влатко Стефановски, от 2019 година свири с ново, подмладено трио.

Талантливият барабанист Ян Стефановски – неговият син, и бас китаристът Иван Кукич.

Ян Стефановски – освен музикалната образованост и опитност, която получава от баща си Влатко Стефановски. Учи джаз барабани в музикалната академия в Щип.

Иван Кукич произхожда от известна музикална фамилия. Учи Музикална продукция и звуков дизайн в Белград. От началото на 2019 г. двамата млади музиканти заедно с Влатко Стефановски са свирили на повече от 50 концерта в Европа, включително с Мадеконския филхармоничен оркестър под палката на диригента и композитора Джан Емин.

Влатко Стефановски споделя, че за него музиката от хоби се превърнала в професия и в начин на живот.

„Строго погледнато, аз не свиря джаз, но импровизацията е това, което сближава моята музика с джаза. Ужасявам се от баналността, от предвидими мелодии и хармонии – трябва да са нови и свежи“ – категоричен е Влатко Стефановски. Той има и призив към публиката: „Да не се предава пред огромния набор от кич!“

Влатко Стефановски е роден в Прилеп, в Република Северна Македония, в семейство на театрали. В края на тийнейджърските си години създава групата „Леб и сол“, която се превръща в едно от най-важните имена на музикалната сцена на бивша Югославия. Имат 14 албума, пътуват по целия свят. От средата на 90-е Стефановски изгражда много успешна солова кариера.

Издава забележителните албуми „Cow-boys and Indians“, „Vlatko Stefanovski Trio“, „Thunder From The Blue Sky“, „Kula ot Karti“.

Сътрудничеството с Мирослав Тадич в албумите „Krushevo“, „Treta Maika“ хвърля нова светлина върху работата на Влатко с акустичната китара и използването на елементи от македонската народна музика.

През последните години Влатко Стефановски свири и записва по целия свят с някои от най-известните музиканти като Томи Емануел, Сточело Розенберг, Джибони, Ян Акерман, Теодоси Спасов, Стефан Миленкович, Кудси Ергюнер, Боян Зет, Ману Каче, Тони Левин, Бигбенда на словенската армия.

Като солист Влатко Стефановски участва в концерти и записи на много оргестри и ансамбли, сред които са и Лондонският симфоничен оркестър, Симфоничният оркестър на Лайпциг и Филхармонията на Монте Карло.

Той създава музика за филми, театър и балет. Известен е с уникалната си китарна техника и тон. През 2007 г. е удостоен с титлата Доктор хонорис кауза на университета „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие за принос към развитието на изкуствата.

Живее в Скопие и притежава собствено звукозаписно студио.

Розалия де Соуза

Розалия де Соуза е родена в Рио де Жанейро в областта Никополис. Тя е известна със самбата „Beija-Flor“. Голямата й страст към музиката възниква благодарение на баща й.

През 1989 г. пристига в Италия и започва да учи в Scuola Popolare di Testaccio в Рим теория на музиката, кубински перкусии, джаз и история на джаза. През първата година на обучението си започва да работи с бразилските артисти Alvaro Dos Santos – китарист и басист, както и с италианския пианист Giovanni Guaccero, който открива пред нея възможността да пее в значимите джаз клубове в Рим.

Характерният й репертоар включва класически бразилски автори като Том Жобин, Баден Пауел, Жоаж Жилберто, Серджо Мендес и много други.

През 1994 г. Розалия де Соуса се запознава с продуцента и диджей Николо Конте и участва в проекта му „Фез“.

През 1995 г. участва в реализацията на албума Novo Esquema da Bossa на квинтет „Екс“. През 2001 г. заедно с Шема секстет и Николо Конте, е поканена да представя Италия на джаз фестивала в Монтрьо.

Дебютният албум „Garota Moderna“ на Розалия де Соуза е реализиран през 2003 г., а през 2004 г. се появява неговата разновидност „Garota Diferente“, съдържащ ню джаз интерпретации от предишния.

Нейният втори албум е „Brasil Precisa balancаr“. Записите са осъществени в Рио де Жанейро със съдействието на продуцента Роберто Менескал – легендарен боса нова маестро.

Този албум отбелязва израстването на Розалия де Соуза чрез завръщането й към оригиналната музика на нейната родина. В записите участват великият Маркос Вале, Токо и Роберто Менескал.

Домакивът на фестивала - Владимир Георгиев - кмет на община Самоков, споделя надеждите си, че първото издание в Боровец ще бъде привлекателно начало на събитие, което ще намери своя дом и ще се утвърди като традиция в календара на община Самоков.

"Домакинството на Самоков и Боровец не е само заради доброто местоположение и природните дадености.

Нека не забравяме и факта, че Самоков е родното място на известния български джазмен Румен Тосков - Рупето, оставил ярка диря в историята на българския джаз. Това ни дава прекрасна възможност да почетем подобаващо нашия съгражданин Рупето" - споделя Владимир Георгиев.