Премиерът Бойко Борисов поздрави студентите по повод техния празник - 8 декември, на страницата си във Фейсбук.

"Годините, прекарани в университета, са едни от най-хубавите в живота! Честит празник, скъпи студенти! Днес се забавлявайте добре, а от утре учете, за да имате мечтаното бъдеще!", написа той.

Студентският празник се чества официално от 1903 година, когато се е отбелязвал 15-годишният юбилей на Софийския университет и датата става празник на всички студенти в България. 8 декември по света се свързва и със смъртта на Джон Ленън. На 8 декември 1980 година Марк Дейвид Чапман убива основателя на Бийтълс Джон Ленън, но "Let it be", и не само тя, продължават да бъдат обичани песни по цял свят. Тази дата е особено знаменателна с тази тъжна годишнина, но е и повод не само младите да имат смелостта и куража да бъдат бунтари в един не толкова демократичен и справедлив свят.