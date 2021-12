Атанасова обвини служебните кабинети в сътворяване на хаос

Банкеръ Daily

Редно е да направим оценка на служебните кабинети, но не оценка от опозицията. Това заяви Десислава Атанасова от ГЕРБ от трибуната в Народното събрание в началото на извънредното пленарно заседание, на което ще се гласува новото коалиционно правителство с премиер Кирил Петков.

"По време на това служебно управление на президента стана ясно, че той не разбира нито ролята на президентската институция в политическия живот, нито на служебното правителство в кризата. Вие им поставихте 3 основни задачи – да се справят с COVID кризата, да проведат изборите, а третата бе свързана с плана за възстановяване", заяви тя.

"Сътвориха хаос във всяка област на обществения живот и вместо да разрешат политическата криза, я ескалираха. С фанфари обявихте план за действие за COVID-19. Той бе приет от правителството и изхвърлен в кошчето още на следващия месец. Цената на това справяне са хиляди изгубени животи. Статистиката е ужасяваща. На този фон сами си връчвахте златни медали за справяне с кризата, което е тежък цинизъм”, каза Атанасова. Тя разкритикува действията по всяка от трите задачи. В нейната ретроспекция попадна кризата с кораба "Вера Су", реакцията по отношение на бизнеса в кризата и работата по плана за развитие и възстановяване", каза още прездезателя на ПГ на ГЕРБ.

По думите ѝ и двата кабинета на Румен Радев са се провалили и то в накй-важната битка - борбата с коронавируса. "Статистиката е ужасяваща за броя на смъртните случаи. Генерирахте тотален провал за ваксинацията. Замразихте зелените коридори с мотив, че възрастните хора трябва да се ваксинират, за да ги спасите - не ги спасихте", каза още тя и допълни, че има едва 5000 дози поставени ваксини за денонощие.

Атанасова определи и като абсолютен провал доставката и въвеждането на щадящите тестове за учениците. "Обещахте им да ги затворите последни, а затворихте само тях", каза тя.

"Бяха похарчени над 300 млн.лева за венецуелски машини, а отбезахме ниска избирателна активност", категорична бе Десислава Атанасова.

"Организирахте брутални репресии при преследване на политическите опоненти", обяви Десислава Атанасова. Тя обвини президентът в рушене на демокрацията.

Ето пълният текст на декларацията, прочетене от Десислава Атанасова, от името на ПГ на ГЕРБ-СДС:

Уважаеми господин председател,

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

Понеже днес всички ще сме заети да коментираме новото правителство, редно е да направим оценка на това, което се случи през последните седем месеца. Редно е служебните кабинети “Янев 1” и “Янев 2” да получат своята политическа оценка поне от опозицията, след като до момента, партиите от управляващото мнозинство не са направили такава. По време на това служебно управление на президента, стана ясно, че той дълбоко не разбира нито ролята на президентската институция в политическия живот на страната, нито ролята на служебното правителство в рамките на политическата криза.

Господин Радев,

Вие назначихте служебните си правителства със заявката, че те са съставени от професионалисти с експертиза и им поставихте три основни задачи:

Да се справят с ковид кризата;

Да проведат избори и гарантират изборния процес;

Да подготвят Плана за възстановяване.

Имаше и заявки за ревизия на предходното управление, за ръст на чуждите инвестиции, за държавност, за просперитет, за растеж.

Вместо това, Вашите два служебни кабинета сътвориха безпрецедентен хаос във всяка област на обществения живот и вместо да участват в разрешаването на политическата криза, я ескалираха и удължиха.

Провалихте се в най-важната задача, която си поставихте – съхраняване живота и здравето на българите по време на ковид кризата.

- С фанфари обявихте план за действие при пандемията от КОВИД-19. Той беше приет от правителството и изхвърлен в кошчето за боклук още на следващия месец. Нито една мярка от написаните в плана не беше въведена. Мантрата “справихме се” е лъжа. Цената на това “справяне” са хилядите загубени животи. Счупени рекорди по загинали, заразени и активни случаи. Статистиката е ужасяваща!

- На този фон започнахте да си връчвате сами златни медали за справяне с пандемията, което говори за тежък цинизъм и пълно самозабравяне.

- Генерирахте тотален провал при ваксинацията. Той започна през месец май, когато здравният министър замрази “зелените коридори”. Мотивът за това неадекватно действие беше, че възрастните хора трябва да се ваксинират приоритетно, за да ги спасите. Не ги спасихте – това е видно от възрастовите групи на жертвите на отминаващата вълна. Малко след тези действия на министъра, станахме свидетели на крушение на темпото на ваксинация - от 38 000 поставени ваксини на денонощие, спадът беше отчетлив през пролетта и лятото. След въвеждането на зеления сертифакт, едва успяхме да прескочим по 20 000 поставени дози. Днес вече са 5000.

- Въведохте Зелен сертификат от днес за утре. Това доведе до пълен хаос.

В пика на четвъртата вълна, принудихте хиляди хора да се редят на опашки пред лаборатории, за да могат да работят.

- Пълен провал при справянето с пандемията в училищата. Обявихте, че последни ще затворите тях и ще ги отворите първи. Затворихте само тях и то от днес за утре. По този начин не дадохте никаква възможност на родителите да се подготвят и да организират ежедневието си.

- Абсолютен провал с доставката на щадящи тестове за учениците. Некомпетентността доведе до конфликт с родителски и учителски организации, последван от публичен конфликт между образователния и здравния министър. Въвеждането на тестове за ученици стана бавно, но пък за сметка на това, то вече се коментира като корупционна схема от зам.-министър в служебното Ви правителство.

- Към това можем да прибавим нулевата подготовка на здравната системата през лятото, за идващата вълна през есента, унизителната методика за плащане на медиците на първа линия, обявената готовност за гладна стачка на медицински персонал по време на пандемията, чегъртането на едни от най-уважаваните български лекари, серията от протести срещу министъра и грубия лобизъм в полза на корпоративни интереси в последните дни на неговия мандат.

По отношение на втората задача, според която трябваше да проведете честни и свободни избори. Проведохте избори два пъти и два пъти беше произведен рекорд по ниска избирателна активност. Бяха похарчени над 300 милиона лева за венецуелски машини, за да бъде спазен изработеният за една нощ Изборен кодекс. Организирахте брутални репресии и преследване на политическите опоненти, приложихте отдавна забравени милиционерски приоми, а служебният кабинет се превърна в инструмент за внушения и инсинуации. Това доведе до пълна демотивация за участие в изборния процес, рушене на доверието в партиите, а оттам и рушене на доверието в демокрацията.

Провалът по третата Ви задача, свързана с Плана за възстановяване, стана ясен през последните дни. Първо забавихте внасянето на плана, за да представите по-добър такъв, след това писахте половин година нов План за възстановяване. Направихте това непрозрачно и некомпетентно. Така загубихте време, което вече струва стотици милиони помощ за българските граждани. Днес се оказва, че Вашият план е направен на кайма, а пари за възстановяване ще има евентуално през 2023 година. Това е загубена переспектива за България

Междувременно:

Преките чуждестранни инвестиции се свиха с над 60 процента, инвестиционните проекти са нула, а широко рекламираният завод за е-автомобили се оттегля!

Оказа се, че България не е имала министър на икономиката, защото назначеният от Вас е бил канадски гражданин и с присъствието си в кабинета е нарушил българската конституция.

Външният дълг, изтеглен от Вашите правителства, е 3 милиарда лева, като правителството демонстрира абсурдно поведение на дълговите пазари и това при всичките ви декларации за излишъци и успехи.

Темата за Еврозоната 7 месеца не присъстваше в дневния ред на правителството, което вероятно ще осуети въвеждането на единната европейска валута!

Финансовият Ви министър е загубен в превода. След като през последните седмици се наложи подчинените му да го опровергават по два пъти на ден, накрая спря бюджетната процедура, защото очевидно не е в състояние да я продължи. За сметка на това, в последния ден на правителството, на извънредно заседание, беше взето решение да бъдат отпуснати 42 млн. евро на бившата банка на СИВ в Москва. Решение, което ние в парламента, разбира се, няма да подкрепим!

Заедно с това, през последните 7 месеца помощите за бизнеса спряха, грантовете станаха кредити, а инфраструктурните проекти бяха блокирани от министър, който не различава паркинг от строителна площадка.

Спасявахте 36 дни „Вера Су“ 90 дни, изпращахте черната кутия на разбиралия се МИГ, докато незаконната миграция, битовата престъпност, пътно транспортните произшествия, домашното насилие и телефонните измами растяха.

Растяха и цените на тока до безпрецедентни нива в историята, а Вие със закъснение отпуснахте по 110 лева на бизнеса за два месеца, които още не са напълно изплатени. От 1 декември вече и тази недостатъчна компенсация не съществува. Това предизвика ценова криза и фалити.

Международните отношения със съседите ни са замръзнали, а присъствието на България в Еропейския съвет се сведе до една въздишка и три въпроса - you want questions, or intervu, or what?

Уважаеми господин президент,

През последните 7 месеца Вие и Вашите служебни кабинети постигнахте седем неща, които са явления в новата българска история:

1. Яростно разделение на българското общество в размери и реторика, несравними дори с тези от 1990-а година;

2. Безпрецедентна намеса на президента в изпълнителната власт, непозната от 1990-а година насам. Пряко управление на силовите министерства чрез негови аватари и директно чрез смяна на шефовете на специалните и охранителните служби, МВР, митниците, данъчните и останалите контролни органи. Тенденция, която очевидно ще се запази и в новия, уж независим от Вас, кабинет;

3. Безпрецедентна за новата ни история конфронтация между законодателна, изпълнителна и съдебна власт и президентство. Небивал сблъсък между институциите, отблъснал над милион и половина българи изобщо от идеята да гласуват, а - боим се - и сериозно разколебал вярата им в демокрацията;

4. Рекордна смъртност от Ковид-19 на българските граждани (за повече от седмица първи в света по смъртни случаи на 100 хиляди);

5. Рекордни цени на електроенергията за производствени нужди за цялата най-нова история на България;

6. Най-много нарушения на Конституцията на глава от населението в цялата ни нова история;

Това е краткият и непълен анализ на дейността на двата Ви кабинета. След седемте месеца на Вашето еднолично управление, днес страната не мечтае за развитие, а за възстановяване. Видимото Ви присъствие и в бъдещото редовно управление обаче със сигурност ще забави този процес. Дали българите живеят по-добре след 7 месеца на вашето еднолично управление. Оценките тепърва предстоят.

Бог да пази България!