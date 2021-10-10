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Банкеръ Daily

Общество и политика

ГЕРБ утвърди водачите на листите си

ГЕРБ утвърди водачите на листите си за вота на 14 ноември. Те са утвърдени от Изпълнителната комисия на партията. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов традиционно води в 25 МИР София и в Пловдив. До 11 октомври окончателно ще бъдат утвърдени и целите листи във всичките 31 многомандатни избирателни района.

Списък на водачите на листи:

1. МИР Благоевград – Росен Желязков

2. МИР Бургас – Любен Дилов

3. МИР Варна – проф. д-р Костадин Ангелов

4. МИР Велико Търново – проф. д-р Костадин Ангелов

5. МИР Видин – Росица Кирова

6. МИР Враца – Петя Аврамова

7. МИР Габрово – Томислав Дончев

8. МИР Добрич – Деница Сачева

9. МИР Кърджали – Цвета Караянчева

10. МИР Кюстендил Христо Терзийски

11. МИР Ловеч – Николай Нанков

12. МИР Монтана – Ирена Димова

13. МИР Пазарджик – Екатерина Захариева

14. МИР Перник – Кирил Ананиев

15. МИР Плевен – Валери Лачовски

16. МИР Пловдив град – Бойко Борисов

17. МИР Пловдив област – Дани Каназирева

18. МИР Разград – Десислава Атанасова

19. МИР Русе – Десислава Атанасова

20. МИР Силистра – Тодор Тодоров

21. МИР Сливен – Десислава Танева

22. МИР Смолян – д-р Красимир Събев

23. МИР София град – Румен Христов

24. МИР София град – Даниел Митов

25. МИР София град – Бойко Борисов

26. МИР София област – Младен Маринов

27. МИР Стара Загора – Красимир Вълчев

28. МИР Търговище – Теменужка Петкова

29. МИР Хасково – Делян Добрев

30. МИР Шумен – Красимир Вълчев

31. МИР Ямбол – Димитър Иванов

Относно материала

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Автор
Бетина Мутишева
неделя, 10. октомври 2021 - 11:58
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