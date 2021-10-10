Банкеръ Daily

ГЕРБ утвърди водачите на листите си за вота на 14 ноември. Те са утвърдени от Изпълнителната комисия на партията. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов традиционно води в 25 МИР София и в Пловдив. До 11 октомври окончателно ще бъдат утвърдени и целите листи във всичките 31 многомандатни избирателни района.

Списък на водачите на листи:

1. МИР Благоевград – Росен Желязков

2. МИР Бургас – Любен Дилов

3. МИР Варна – проф. д-р Костадин Ангелов

4. МИР Велико Търново – проф. д-р Костадин Ангелов

5. МИР Видин – Росица Кирова

6. МИР Враца – Петя Аврамова

7. МИР Габрово – Томислав Дончев

8. МИР Добрич – Деница Сачева

9. МИР Кърджали – Цвета Караянчева

10. МИР Кюстендил Христо Терзийски

11. МИР Ловеч – Николай Нанков

12. МИР Монтана – Ирена Димова

13. МИР Пазарджик – Екатерина Захариева

14. МИР Перник – Кирил Ананиев

15. МИР Плевен – Валери Лачовски

16. МИР Пловдив град – Бойко Борисов

17. МИР Пловдив област – Дани Каназирева

18. МИР Разград – Десислава Атанасова

19. МИР Русе – Десислава Атанасова

20. МИР Силистра – Тодор Тодоров

21. МИР Сливен – Десислава Танева

22. МИР Смолян – д-р Красимир Събев

23. МИР София град – Румен Христов

24. МИР София град – Даниел Митов

25. МИР София град – Бойко Борисов

26. МИР София област – Младен Маринов

27. МИР Стара Загора – Красимир Вълчев

28. МИР Търговище – Теменужка Петкова

29. МИР Хасково – Делян Добрев

30. МИР Шумен – Красимир Вълчев

31. МИР Ямбол – Димитър Иванов