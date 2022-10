Кръстиха улица в София "Д-р Емил Илиев"

Банкеръ Daily

Д-р Татяна Илиева с дъщеря си.

На днешния ден, 16 октомври, в който д-р Емил Илиев щеше да навърши 75 години, кръстиха в София улица на негово име. Тя се намира в район "Витоша", до околовръстното шосе и води към парк "Камбаните".

Официалното решение, взето от Столичния общински съвет, бе обявено още на 29 юни, но церемонията бе отложена за днес - заради годишнината. Свещеникът Христо Попов благослови табелата в присъствието на представителите на Столичната община, на близките и приятелите на д-р Емил Илиев и припомни притчата за сеяча, който хвърлял семена. Едните - падали край пътя и били стъпквани, вторите - били изкълвавани от птици, третите - изсъхвали, защото падали на камък; четвъртите - били задушавани от тръни, само петите - падали на добра земя и давали стократен плод.

"Доктор Емил Илиев е като семената, които са дали много" - подчерта свещеникът.

Съпругата на Доктора - д-р Татяна Илиева си пожела един ден, когато по улица "Д-р Емил Илиев" върви майка с дете и то я попита кой е този човек, тя да отговори: "Един достоен българин".

Доктор Емил Илиев е създател и организатор на "Международния джаз фестивал Банско". Той успява за 23 години да го утвърди като един от най-известните джаз форуми в света.

От друга страна, като лекар, още през 1983 г. успява да организира домакинството на България на Осмия конгрес на SIA - Международната общност по акупунктура и свързаните с нея лечебни техники в света. Това е първият официален световен медицински конгрес, провел се в родината ни.

Спечелва домакинството и на XVI Световен конгрес по акупунктура, провел се през 2016 г. с огромно международно участие - от 120 държави.

По времето на социализма д-р Илиев има и още три важни инициативи с голямо значение за популяризирането на българската медицина и финансовото ѝ подпомагане. Става дума за създаването на валутните поликлиники в морските курорти; за откриването на болницата за чужди граждани в София – бившата Окръжна болница и външно-търговското предприятие "Маймекс" за внос и износ на медицинска техника и лекарства. Не на последно място организира на круизни кораби курсове с лекции за пациенти, които предпочитат алтернативни терапевтични методики. Прави го заедно с известната германска актриса Барбара Рютинг.

В същото време д-р Емил Илиев е дългогодишен преподавател по Кожни и венерически болести в Катедрата по Дерматология и венерология на Медицинския университет в София. С китайската медицина и по-специално с акупунктурата като лечебен метод започва да се занимава през 1972 година. Специализира я в страни от Изтока и Запада: Китай, Виетнам, Северна и Южна Корея, Русия, Германия, Франция, Англия, Испания, Австрия, Италия. Председател е на Българско дружество по традиционна китайска медицина до смъртта си през 2020 година.

Заради участията си в много международни конгреси и конференции както по дерматология, така и по китайска медицина, се радва както на национален, така и на международен авторитет. Носител е на наградата на Световната здравна организация за иновативен метод на лечение на херпес симплекс с акупунктура. Получавал е и множество други национални и международни награди по медицина. Включен е в световната енциклопедия “Who is who in medicine”, сред имената на най-известните лекари в света. Многократно е носител на званието „Докторите, на които вярваме“.

Автор е на повече от 150 научни публикации, а монографията му - посветена на прилагането на терапията с лазер в дерматологията, е издадена в някогашната Федерална република Германия.

През кабинета му в Кожната клиника на Александровска болница са преминали курс на обучение по акупунктура над 2000 чуждестранни и 1000 български лекари.

Наследява любовта си към медицината от родителите си. Баща му - доцент Димитър Илиев - е детски кардиолог, а майка му – професор Сладина Георгиева - е дерматолог. Обича музиката също по наследство. Леля му – Емилия Георгиева - е оперна певица, а след като престава да пее на сцената, става преподавател по история на изкуството в Милано и Рим.

Като малък Емил Илиев е учил в Германия – Дрезден, в Дрезденското кадетско училище, където отлично научава немски и руски език. Средното си образование завършва в София. Приет е да следва медицина, като в края на първия семестър се прехвърля в Мeдицинския университет във Виена, учи 3 години, след което се връща в България и завърша висшето си медицинско образование в София с отличен успех.

По толкова безупречен начин той сбъдва и мечтата си - превръща "Международния джаз фестивал Банско" в също толкова известно събитие като фестивала в Монтрьо.

Изпълнява докрай мисията си, посветена на грижата за хората. Лекува ги и им дарява здраве и щастие с неговата уникална комбинация: медицина и музика, акупунктура и джаз.