Анджелина Джоли се превъплъщава в образа на Мария Калас

Анджелина Джоли ще участва в следващия филм на номинирания за "Оскар" чилийски режисьор Пабло Лараин, който ще е биографичен, посветен на известната оперна певица Мария Калас.

Озаглавен "Мария", филмът ще разказва бурната, красива и трагична история на една от най-великите оперни певици на всички времена. Тя ще е преживяна отново от прочутото гръцкото сопрано и преосмислена в последните й дни в Париж през 70-те години на миналия век.

Сценарист е Стивън Найт, когото познаваме от "Спенсър", "Peaky Blinders", "Eastern Promises".

Калас е родена в Манхатън, но навлиза в оперното изкуство, като се обучава в Гърция от 13-годишна възраст. Като по-голяма се премества в Италия, за да продължи кариерата си.

През годините тя се справя с късогледство, което я оставя почти сляпа, както и с множество скандали в личния и професионалния й живот. Тя е имала силно съперничество с италианската оперна певица Рената Тебалди, плюс афера с Аристотел Онасис (който по-късно се жени за Жаклин Кенеди Онасис, и която също бе обект на филма на Лараин "Джаки").

„Да имам шанса да съчетая двете си най-дълбоки и лични страсти - киното и операта, беше дългоочаквана мечта“, споделя Лараин.

„Да направиш това с Анджелина, един изключително смел и любопитен артист, е очарователна възможност. Истински подарък!” - ентусиазиран признава режисьорът.

Преди Лараин италианският режисьор Франко Дзефирели разказва историята на великата оперна прима в „Калас завинаги” от 2002 г. с участието на френската звезда Фани Ардан.

„Приемам много сериозно отговорността за живота и наследството на Мария. Ще дам всичко от себе си, за да посрещна предизвикателството. А Пабло Лараин е режисьор, на когото отдавна се възхищавам. Да ми бъде даден шанс да разкажа повече от историята на Калас с него и по сценарий на Стивън Найт, е сбъдната мечта“ - коментира Джоли.

Предишните два биографични филма на Лараин - "Спенсър" от 2021 г. с участието на Кристен Стюарт в ролята на принцеса Даяна и „Джаки“ от 2016 г. с Натали Портман в ролята на Кенеди Онасис, спечелиха номинации за най-добра актриса за двете главни героини.

Всепризнатият режисьор получи и номинация за "Оскар" за най-добър чуждоезичен филм за своята чилийска историческа драма "Не" от 2012 година. Това бе първото подобно отличие за Чили.

"Мария" е продуцирана от Хуан де Диос Лараин за Fabula Pictures, Лоренцо Миели за The Apartment Pictures и компанията Fremantle и Йонас Дорнбах за Komlizen Film.

Джоли е представлявана от WME и адвокатите Робърт Офър и Линдзи Страсбърг в Sloane, Offer, Weber and Dern.

Филмовите постижения на Лараин включват "Клубът", "Неруда". Наскоро той режисира сериала на Стивън Кинг Lisey’s Story ("Историята на Лиз").

За последно Джоли се снима в трилъра на Тейлър Шеридън Those Who Wish Me Dead ("Те пожелаха смъртта ми"). Следващият й филм като режисьор е драмата "Без кръв" със Салма Хайек.