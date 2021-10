Българският Епиметей и кутията на Пандора

Банкеръ Daily

Скандалът "Досиетата Пандора" направо ужили ДАНС. Във вторник (5 октомври) оттам реагираха така, сякаш агенцията е част от екипа на глобалното разследване. И е направила дори невъзможното, само и само да бъдат осветени огромните финансови машинации на политици, крале, бизнесмени, шоу звезди, банкери, финансисти и какви ли още не височайши особи. При това - с ясното съзнание, че в средата на българския прожектор стои То - детето чудо на българския преход Делян Пеевски.

Ето с какво съобщение ни ощастливиха шефовете на ДАНС, вместо всички вкупом да си подадат оставките и да отидат в манастир: "Във връзкa c пocтъпилa прeз юни 2021 г. инфoрмaция в Държaвнa aгeнция "Нaциoнaлнa cигурнocт" oтнocнo твърдeния зa нaличиe нa учacтиe и coбcтвeнocт нa бългaрcки юридичecки и физичecки лицa в дружecтвa, рeгиcтрирaни в oфшoрни зoни, в Aгeнциятa e рaзпoрeдeнa нeзaбaвнa прoвeркa, кoятo прoдължaвa и към мoмeнтa. Извършвaт ce дeйcтвия в cъoтвeтcтвиe cъc зaкoнoвитe кoмпeтeнции нa ДAНC, включитeлнo и oбмeн нa инфoрмaция c пaртньoрcки cлужби и oргaнизaции. Прoвeрявaнитe лицa имaт връзкa c инфoрмaция, изнeceнa в рaзcлeдвaнeтo нa Мeждунaрoдния кoнcoрциум нa рaзcлeдвaщитe журнaлиcти (IСIJ) "Pаndоrа Pаpеrs"..."

Така описана и поднесена, реакцията на ДАНС ни отвежда направо към древногръцката митология. Героят в един от основните й митове, който винаги обмислял всичко предварително, предупредил брат си, който винаги късно се сещал за всичко, да се пази много от даровете на боговете.

Имената на двамата, съдържащи най-съществените им характерологични черти, са Прометей (на старогръцки Προμηθέως - "който мисли предварително") и Епиметей ( на старогръцки Επιμηθέας – "който късно се сеща"). А дарът на боговете, от който Епиметей трябвало да се пази, но очевидно късно се е сетил за това, бил Пандора - съвършената жена, създадена от Хефест по заповед на Зевс. Тя била изпроводена при Епиметей като Зевсовото отмъщение за онова, което Прометей сторил за хората. А отмъщението се криело на дъното на кутията, която Пандора носела със себе си.

Иронията е очевидна и сладка. ДАНС била сигнализирана още през юни 2021 г. (че и далеч преди това), но трябваше да гръмне скандала с "Досиетата Пандора", та да се сети и да ни каже за проверката по случая. Както се казва - след дъжд качулка...

Не само ДАНС е изпаднала в ролята на Епиметей в случая. Прокуратурата, например, създава впечатление, че ако се е сетила за някои неща, не е имало смисъл да се поти да ги нищи. След задълбочени уж проверки на финансовите машинации и благосъстоянието на бившия депутат от ДПС Делян Пеевски - мишена на Глобалния закон "Магнитски" и главен български герой от "Досиетата Пандора" - прокуратурата обяви, че всичко около неговите дела си е наред и прекрати 14 преписки срещу него.

Досущ като ДАНС, КПКОНПИ на бившият главен прокурор Сотир Цацаров също изчака скандалът с досиетата да гръмне, за да се захване с проверка на очевидното - откъде и защо бившият вече депутат Делян Пеевски върти бизнес за милиони през офшорни компании.

А на политическо ниво най-готини са титаните от ДПС, които на живот и смърт бранят Пеевски с телата си и са готови да преплуват Атлантика, за да се изправят срещу божествения Олимп, който не разполагал с никакви доказателства срещу любимеца им и го позорял с вестникарски изрезки...

Скандалът с "Pаndоrа Pаpеrs" обаче показва едно - в глобален мащаб срещу невидимите финансово-политически елити и обожествените им институции се изправя една не по-малко мощна и също толкова невидима сила. Тя отвори кутията на Пандора и част от истината за злините и машинациите на глобалната "дълбока държава" излезе наяве.

А на дъното на кутията остава надеждата.