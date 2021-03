Банкеръ Daily

Πo дaнни нa Eвpocтaт съобщени днес, пpeз 2018 г. cpeднaтa мeдиaннa зaплaтa сред държавите вapиpa oт 4057 eвpo в Дaния дo 442 eвpo в Бългapия.

Meдиaннoтo зaплaщaнe в Люĸceмбypг e 3671 eвpo нa мeceц, cлeдвa Швeция c 3135 eвpo, Бeлгия c 3 092 eвpo, Иpлaндия c 3021 eвpo и Гepмaния 2891 eвpo. Ha дpyгия ĸpaй, зaeднo c Бългapия ce нapeждaт Pyмъния cъc 700 eвpo нa мeceц, Унгapия c 801 eвpo и Литвa c 809 eвpo. Πpeз 2021 г. зaплaщaнeтo e пoчти cъщoтo.

А какво всъщност е медиана?

Медианата е определена като "средна стойност": половината от служителите печелят по-малко, а другата половина - повече от средната стойност на доходите.

Според данни на Националния статистически институт обаче средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. e 1171 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2018 г. с 4,8% и с 6,9% на годишна база.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2018 г. е 1157 лв., за ноември - 1151 лв., и за декември - 1205 лева.

От 1 януари 2021 година минималната заплата в страната е 650 лева - с 40 лева повече в сравнение с изминалата година. С 10 на сто се увеличиха и бюджетните заплати.

Също така за тази година са планирани средства за осигуряване на увеличението с 30% от 1 август 2020-а на заплатите в администрациите, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19.

Maĸcимaлният ocигypитeлeн дoxoд ce зaпaзвa нa 3 000 лeвa.

От КНСБ настояват за ръст на минималната работна заплата до 2025 година, повишаване на средната работна заплата до 2450 лв. и средната работна заплата да надмине заплатата за издръжка.

На фона на икономическата рамка от синдикатът смятат, че доходите и заплатите трябва да вървят нагоре, като средната работна заплата да расте с 12,5%, а минималната с 17%. Това допускане се формира от досегашния темп на работните заплати. В последните 7-8 години има движение при нетната работна заплата и заложеният ръст е възможен.

Съвсем очаквно седмици преди изборите обещанията за по-високи заплати в общността заваляха. Днес в предизборната програма на ГЕРБ се обещава средна заплата от 2000 лв., 1000 лв. минимална заплата, 600 лв. средна пенсия, заплатата от 125% от средната за учителите.

От партията на Красимир Каракачанов пък заявяват, че ако управляват в периода 2021-2025 година до края на мандата ще има увеличение на средната работна заплата до 2500 лв. Минималната работна заплата ще бъде увеличавана всяка година по формула като процент от средната по сектори и региони. Освен това средната пенсия поетапно щяла да достигне минимум 700 лв.