„Топ куриери” посягат към банковите сметки

Банкеръ Daily

Ето я новата измама. Тя идва уж от една от световните фирми за куриерски услуги в света – DHL.

Confirm the shipmеnt of your pаckagе.

Hi, We rеgrеt to inform you that your packagе is on hold duе to unpaid chargеs.

To rеsolvе the situation and recover your order, complеtе the costs: € 1.99.

Един вид, платете 2 евро, защото пратката ви се бави заради неплатена такса.

Да, вие сте сигурни, че не чакате нищо, но пък откъде да знаете, някой близък или роднина зад граница може да е решил да ви зарадва с подарък. И тръгвате по акъла, даван ви от „рибарите”, организирали фишинга.

Те, разбира се, ви водят умело към изпразването на банковата ви карта.

TAKЕ MY PАCKАGЕ

Identity vеrification may be nеcessary to idеntify the rеcipiеnt of the pаckagе.

Ще трябва да дадете цялата искана от тях информация, заради онези смешни 2 евро. А те ще направят необходимото не за да си получите въображаемата пратка, а да ви оберат както и доколкото вашият контрол върху транзакциите по картата ви позволява.

И после: Как пък не прочетох, кой ми праща милозливото съобщение? Защо пък не обърнах внимание, че

адресът на DHL Express не може да е

[email protected]?

Сами очи гледали, сами плакали. Поредната тъпа захранка, при която се разчита от стотици хиляди да „клъвнат” стотици. Дано не сте от последните. Ако сте, единствената ви утеха може да е в ограничения размер на пораженията върху банковата ви сметка.

Най-простото, но и най-ефективно средство за защита, на което сте заложили, може да е есемес известяването. „Куриерите” ви изпомпват една сума, след което се събуждате за измамата, звъните на банката и блокирате сметката.

Още по-добре ще е, ако за всеки харч сте се разбрали с банката да има някакъв вид допълнителна оторизация от ваша страна. Тогава "куриерите" може и да ударят на камък.

Но това са въпроси на предварителната предпазливост, а не задължителни условия в отношенията ви с обслужващата банка.

DHL не е сам.

Куриерските гиганти вече са на мода,

като спомагателни средства за преджобване. Неслучайно друг гигант UPS, обръща сериозно внимание на предпазването от такива посегателства.

„Пазете се от изпращането на фалшиви чекове или парични преводи, обикновено с услугата UPS Next Day Air®, в отговор на онлайн реклама или като част от измамно предложение за работа. Ако сте получили неочакван чек или паричен превод, трябва да предположите, че те са фалшиви”, съветват от компанията.

Също така трябва да бъдете изключително внимателни, ако получите чек или паричен превод за по-голяма от очакваната сума. Може да се свържат с Вас по имейл с искането да осребрите или депозирате парите и да върнете част от тях чрез Western Union или други средства. Измамникът ще ви посъветва да задържите част от парите, което не е толкова щедро с оглед на това, че оригиналният чек най-вероятно е фалшив.

Измамните имейли придобиват различни форми и представляват неупълномощени действия от трети страни, които не са свързани с UPS, казват от компанията. Ето ги и методите за измама:

Нежелана поща:

Нежеланата поща е известна още като "спам" и представлява имейл съобщения, които не са поискани от получателя и са насочени към него с директни имейл съобщения.

Трябва да имате предвид, че UPS не изисква от клиента плащания, лични данни, клиентски номера, потребителски имена, пароли и копия на фактури по имейл, пощенски услуги, телефон или факс, или конкретно в замяна на услугите и транспортирането на стоките.

Намесата на изкуственият интелект!

Международно проучване на специалисти от водещи световни университети и екипи от "Майкрософт" показва какви са заплахите от използването на нападателен изкуствен интелект. Технологиите в областта на пресъздаването на човешкия образ несъмнено пораждат най-сериозни притеснения, както в академичните среди, така и в индустрията. Доста нашумелите напоследък подправени видеоклипове или фото изображения, известни като "дийпфейк", намират все по-широко приложение от сравнително безобидни скечове, до много по-застрашителните форми - измами, изнудване, експлоатация, клевета или разпространяване на невярна информация.

Основните причини “тъмните сили” да прибягват да “услугите” на изкуствения интелект са три: широк обхват, бързина и постигане на желаните резултати. Прогнозата на изследователите е, че през следващите няколко години ще се увеличават случаите с нападателен изкуствен интелект, но само в началото и края на атакуващия модел - проучването, натрупването на ресурси и въздействието. Фишинг кампаниите ще стават все по-яростни и опасни заради усъвършенстването на дийпфейк способностите.

Очите на четири!

Обичайните индикатори, за това че определен имейл е измамен, включват следното:

Недостатъци в дизайна: Имейл, който съдържа изкривени лога или лога с неправилна форма

Лоша граматика: Граматически грешки и прекомерна употреба на удивителни знаци

Правописни грешки: Неправилно изписани думи или връзки към променени интернет страници

Чувство за спешност: Предупредителни съобщения, подканящи към незабавни действия, като например "Вашият клиентски номер ще бъде блокиран в рамките на следващите 24 часа." или "Свържете се с нас незабавно, за да получите Вашия колет или награда."

Неочаквани искания: Искане, с което се цели получаването на пари, финансова информация (напр. банкова сметка или номера на карти за плащане) или лични данни в замяна на извършване на доставка на пакет или друг артикул.

Комуникационни пропуски: Имейл, който не предоставя алтернативен метод за съобщаване на изискваната информация (напр. телефон, поща или физически адреси на местоположения)

Заблуждаваща връзка: Връзка в имейл, която изглежда, че насочва Вашия браузър към известен и сигурен сайт, но всъщност насочва Вашия браузър на друго място, към потенциално опасен и измамен сайт. Можете да установите това, като преминете с показалеца на мишката над връзката. По този начин действителната дестинация на връзката се показва в изскачащо меню долу вляво на Вашата лента на състоянието или на друго място в зависимост от Вашето имейл приложение. Подозрително е, ако действителната дестинация не съответства на адреса на връзката. Бъдете мнителни към връзки, които съдържат цифри вместо букви, съкращения и дребни правописни грешки в изписването на връзката.