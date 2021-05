Теодора Петкова става директор на UniCredit за Източна Европа

Банкеръ Daily

Главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк Теодора Петкова ще бъде директор на групата UniCredit за Източна Европа. В новата си позиция тя ще отговаря за Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Румъния и Сърбия, както и частично за Русия. Същевременно Петкова запазва и позицията си начело на българската банка.

Издигането й идва в момент, в който италианската банкова група реформира мениджмънта си. Една от реформите е, че Италия, Германия, Централна Европа и Източна Европа оттук нататък ще са ключовите географски области, които ще са на директен отчет на главния изпълнителен директор Андреа Орсел.

Само преди дни международната рейтингова агенция Fitch повиши до инвестиционен рейтинга на УниКредит Булбанк. Актуалната оценка на най-голямата банка в България вече е BBB- със стабилна перспектива, като за първи път рейтингът на банката е изравнен с този на групата на UniCredit.

Теодора Петкова е председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк от 2019 година. Започва кариерата си в банката през 2002 г. като кредитен анализатор и става старши мениджър на екипа за корпоративно кредитиране през 2007-а.

От 2009 до 2015 г. тя е директор на управление "Кредитен риск", а през септември 2015 г. става директор на Международния център в Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране. Преди да оглави банката тя е член на УС и главен риск директор, както и председател на Кредитния съвет на банката, на Комитета по провизиране и реструктуриране и член на Кредитния комитет.

Теодора Петкова е член на Надзорния съвет на УниКредит Кънсюмър Файненсинг и има многогодишен опит като член на Борда на директорите на УниКредит Факторинг. Тя е магистър по финанси от УНСС и има Global Executive MBA от Carlson Business School на University of Minnesota и от Vienna University of Economics and Business.