Регулаторната гравитация приземява криптосвета

Криптовалутите продължават да бъдат все така непредвидими. От върха си, достигнат през ноември 2021 г., когато стойността му беше почти 69 000 долара, биткойнът направо се срина и тези дни бе около 38 261 долара. Най-голямата виртуална валута повлече със себе си и останалите цифрови токени, като според сметките на анализаторите общата стойност на срива им е около 1 трилион долара.

Възходът на биткойнът и цифровите му събратя бе подхранен от различни хипотези за институционалния им статус и официализирането им като форма за защита на инвестиционни портфейли от високи рискове. В същото време истеричният полет на цифровите пари към небесата сякаш даде повече увереност на криптоскептиците, които защитават тезата, че токените не са реален актив. И както са се озовали на непредвидима висина, им предстои среща с дъното.

На този фон обаче се забелязват необясними от гледна точка на този скептицизъм факти. Например появилата се информация, че редица централни банки по света обмислят дали да издадат свои собствени цифрови валути за широката публика. Това е т.нар. цифрова валута на централната банка на дребно (CBDC). Повечето страни-членки на МВФ активно оценяват CBDC, като само няколко са издали собствена цифрова валута или разработват тестови проекти в тази посока. Актуалната Fintech-информация сочи, че вече има шест напреднали проекта на CBDC.

Последният доклад на компанията за мениджмънт на активи в цифрова валута Grayscale Investments определя

дигиталната икономика като "пресечната точка на технологиите и финансите,

която все повече се дефинира от дигиталните пространства, преживявания и транзакции". Все повече финансови институции започнаха да предлагат услуги, които позволяват на клиентите достъп до биткойн (BTC) и други цифрови активи, се посочва в доклада.

През февруари 2021 г. в подкрепа на действия за съхраняване на криптоактиви Bank of New York Mellon например обяви плановете си да държи, прехвърля и издава биткойни и други криптовалути като мениджър на активи. По данни на банката, в нея има 46.7 трилиона долара активи под попечителство и/или администрация и 2.4 трилиона долара активи под управление.

По стъпките на Bank of New York Mellon крачи и U.S. Bank, която през октомври миналата година обяви, че стартира услуга за попечителство на криптовалута за институционални инвеститори. В момента

попечителството на цифрова валута се радва на истински бум в САЩ,

след като на 22 юли 2020 г. Службата за валутен контрол на САЩ (Office of the Comptroller of the Currency – OCC) разреши предоставянето на услуги по попечителство на криптовалута и много традиционни банки започнаха да ги включват в дейността си през 2021 година. В сферата на попечителството U.S. Bank например си партнира с New York Digital Investment Group (NYDIG). Тази компания е партньор като подпопечител с още 35 банки и кредитни институции.

Освен това доставчиците на инфраструктура на цифрови активи също помагат за преодоляване на пропастта между традиционните банки и света на криптовалутата.

BNY Mellon е избрала за партньор доставчика Fireblocks, който да даде възможност за съхранение на цифрови активи. Банката изгражда своя собствена платформа за съхранение на цифрови активи, благодарение на технологичните инвестиции, които е направила.

Според Мат Джанг, бивш търговски изпълнителен директор в глобалната банка Citi и основател на Hivemind Capital Partners - мултистратегически фонд на стойност 1.5 млрд. долара, предназначен да помогне за "институционализирането на крипто инвестирането",

банките трябва да разработят много по-прецизна регулаторна рамка.

Клиентското търсене е налице, така че банките трябва да намерят начини да си партнират с подпопечители, за да пакетират услугата в краткосрочен план, като същевременно измислят пътната карта за нейното развитие, смята Джанг.

И докато биткойнът и цифровите му събратя се мятат между небето и дъното, опитите за регулиране на този пазар продължават. Сенаторът от щат Калифорния Сидни Камлагер представи миналата седмица законопроект, който ще позволи приемането на криптовалути за определени плащания. Камлагер предлага да се разреши на държавна агенция „да приема криптовалута като метод на плащане за предоставяне на държавни услуги“. Този закон е ход на законодателно държавно ниво за справяне с всяка потенциална регулаторна несигурност около цифровите активи и доказва твърдението, че Калифорния е най-готовият за официализирането на криптовалутата щат в САЩ.

Не изостават и някои от другите щати. Миналата седмица губернаторът на Колорадо Джаред Полис обяви, че очаква държавата да приеме данъчни плащания с помощта на криптовалути до лятото на 2022 година.

Представител на щата Тенеси също представи законопроект, който ще позволи на държавата да инвестира в крипто и NFT (незаменими токени). Патрик МакХенри, републиканец, представляващ Северна Каролина в Камарата на представителите на САЩ, призова в началото на годината за "широк, двупартиен консенсус“ по въпроси, засягащи крипто-индустрията.

Сибирският мечок също се е активизирал

по отношение на цифровите пари и регулирането им, но както може да се очаква по ленински - с декрети и забрани. В края на миналата седмица Министерството на финансите на Руската федерация обсъди възможностите за данъчно облагане на крипто активите, което е някаква крачка в официализирането им. Финансовият министър Антон Силуанов заяви, че в момента основният въпрос е процесът по признаване и легализация на крипто-активите. "Криптовалутата е продукт на интернет и ако искаме да забраним криптовалутата, тогава трябва да забраним интернет. Ние вярваме, че легализацията винаги е по-добра от забраната, която може лесно да бъде заобиколена", каза той.

Любопитно е, че докато министерството е за регулиране, централната банка на Русия е за забрана. Вярна на позицията си, в края на миналата седмица централната банка на РФ представи законопроект, който забранява организиране на издаване, издаване, организиране на обращението на частна цифрова валута на територията на Руската федерация. За организиране на издаването или обращението на частни криптовалути в Русия, Централната банка предлага глоби за физически лица в размер на 300 000-500 000 рубли, а за приемане на плащания в нея - 30 000-50 000 рубли. За юридическите лица и в двата случая глобите трябва да са 1 милион рубли.

Проектът предвижда също забрана на банки и други участници на финансовите пазари да притежават частни цифрови валути. Централната банка също така предлага банките да отказват да извършват преводи и плащания в полза на юридически или физически лица, чиято дейност допринася за издаването или циркулацията на частна цифрова валута. Рекламата на частни цифрови валути на територията на Русия също е забранена в законопроекта на Централната банка.

В началото на 2022 г. централната банка на Русия публикува доклад "Криптовалути: тенденции, рискове, мерки“, в който, за да намали заплахите, предложи да се забрани издаването, копаенето и циркулацията на криптовалути в Русия. Засега обаче печели концепцията на Министерството на финансите, която предвижда регулиране на криптовалутите в Русия без тяхната забрана. На 21 февруари (понеделник) то внесе законопроект, според който използването на криптовалути като платежно средство на територията на Руската федерация продължава да е забранено, а цифровите валути се разглеждат единствено като инструмент за инвестиране.