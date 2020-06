Пощенска банка подкрепя добрите бизнес идеи

Банкеръ Daily

Животът ни е динамичен, бизнес средата в момента е предизвикателна, а предприемачите се нуждаят от доверен партньор, сериозна подкрепа и от допълнителни финансови ресурси, за да запазят своя бизнес, да го направят печеливш, устойчив и конкурентен - не само на българския пазар, но и в глобален план. Днес непрекъснато срещаме талантливи и успешни млади хора, които имат нужда някой да ги мотивира и насърчи да излязат от зоната им на комфорт, да мислят нестандартно и да създадат свой работещ бизнес план за стратегическото развитие на тяхната компания.

ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ

След успешното пилотно издание на програмата за растеж Dare to Scale и високата удовлетвореност на участниците, Пощенска банка и Endeavor България отново подават ръка на предприемачите у нас, които искат да развиват компаниите си, във второто издание на проекта. Програмата се реализира и с подкрепата на Software Group, и ИАНМСП, като неин фокус тази година ще е изграждането на устойчив бизнес, бърза адаптация в променяща се среда, както и идентифицирането на възможности за растеж в трудни пазарни условия. Формулярът за кандидатстване вече е отворен и всеки желаещ може да го попълни на този линк до 21 юни.

„Забелязваме, че все повече млади хора искат да имат свой бизнес, да работят за себе си и той да им носи нужните доходи. В даден момент обаче този бизнес е необходимо да се разрасне, за да остане конкурентен не само на нашия пазар, но и извън него. В пилотното издание на първата програма за растеж на Endeavor Bulgaria, която активно подкрепихме като основен партньор, видяхме много мотивирани млади хора, които имат желание и амбиции да направят нещо повече за своя бизнес. Затова твърдо вярваме, че добрият пример трябва да се насърчава, стремим се да подкрепяме бизнеса и активно да финансираме проекти с потенциал за растеж. Щастливи сме, че имаме възможност да подкрепим Endeavor и във второто издание на проекта, за да изградим заедно една добре работеща предприемаческа екосистема в България“, коментират от Пощенска банка.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОГРАМАТА

Четиримесечната програма за растеж е първата по рода си в България, насочена към бизнеси, които вече са преминали през фазата на стартиране и са в началото на по-мащабното си разрастване. Тя е разработена за предприемачи от всички сфери на икономиката и всички региони в страната. Условието е да имат свой вече доказан продукт или услуга на пазара, да са реализирали оборот от поне 200 000 лв. за 2019 г., броят на служителите им да не надвишава 150 души и най-важното – бизнесът им да е с потенциал за глобален растеж. Могат да се включат както компании, работещи от години, така и такива, които са стартирали сравнително скоро. В програмата ще бъдат селектирани определен брой компании по предварително обособени критерии, които ще преминат през специализирани обучения и интерактивни сесии, водени от успешни предприемачи и лидери от мрежата на Ендевър. В тях са заложени основните области, от които всяка успешна компания има нужда – управление на организацията, маркетинг, продажби, финансово планиране и набиране на капитал.

„Икономиката ни се нуждае от предприемаческия потенциал на талантливите и креативни хора у нас. Те са тези, които продължават да внедряват иновации, да създават работни места и да укрепват местния бизнес. В България има интересни бизнеси в много различни направления. И ние сме готови да подкрепим техните планове за развитие. Съвсем скоро подписахме ново споразумение с Националния гаранционен фонд, целящо да подпомогне микро, малки и средни предприятия при облекчени условия за финансиране. Компаниите ще могат да се възползват от инвестиционни и оборотни кредити с допълнително обезпечение от фонда, което им носи по-ниски изисквания за обезпечения и отстъпки от регулярните лихвени нива. Разполагаме с богата палитра от продукти и услуги, от които бизнесът у нас може да се възползва, а експертите ни са на разположение да ги консултират“, допълват още от Пощенска банка.

ИДЕИ В ДЕЙСТВИЕ

Участниците в програмата ще получат достъп до уникално ноу-хау на утвърдени международни компании, ще се ползват от добрите и работещи вече на пазара практики на компаниите партньори, широка мрежа от контакти, ще получат знания за организационната култура и визия на водещите институции у нас. Но най-важното – ще бъдат част от бизнес и социална общност с високи стандарти и експертиза. Повече за самата програма и процеса на кандидатстване може да разгледате тук.

В пилотното издание на Dare to Scale участваха основателите на 10 български компании, подбрани сред общо 35 кандидатствали, отговарящи на определени критерии. Те преминаха през 8 специализирани обучения и 75 часа индивидуални менторски сесии, в които бяха ангажирани повече от 20 бизнес лидери. Организаторите на Dare to Scale отчетоха висока степен на удовлетвореност (над 90%) сред участниците, а заключителният Demo Day беше кулминацията от програмата. Победителите Frudada, Cheese the Queen и Moré Noir получиха награди ̶ допълнителни часове индивидуални менторски сесии с бизнес лидери от мрежата на Endeavor, медийно представяне във водещи бизнес медии, както и специални преференции от Пощенска банка.

Програмата за растеж Dare to Scale на Endeavor България, с основен партньор Пощенска банка, беше победител в престижната категория „Най-добра акселераторска програма“ на конкурса CESAwards Bulgaria 2019 година. Пощенска банка получи и награда за устойчиво развитие на бизнес средата в България, а призът е от Годишните награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност „Златно сърце“, организирани от сп. Business Lady и сп. Bulgaria Business Review.