Новите шефове във Фонда на фондовете започват с рязане на разходите

Фондът на фондове има нов Съвет на директорите. Новите членове са Камен Славов, Мартин Гиков и Светослав Велинов, като все още не е посочено кои ще са изпълнителните директори. Тримата бяха избрани в изпълнение на новия устав на дружеството с конкурс, който започна още когато служебен финансов министър и принципал на дружеството бе Асен Василев.

Ще припомним, че според новия устав е променена и формата на управление на дружеството - от двустепенна, състояща се от Надзорен и Управителен съвети, в едностепенна - Съвет на директорите. Идеята на Василев бе по този начин да се икономисва от заплати на седемте членове на надзора, а и по-бързо да се вземат оперативни решения за работата на Фонда.

На мястото на надзора се създаде Консултативен съвет. Той ще се състои от не по-малко от седем членове, които ще участват в него безвъзмездно (т.е. без заплащане). Те се избират пряко от министъра на финансите на квотен принцип от представители на управляващите органи, с които Фонда на фондовете е сключил споразумения за управление на средства. Като цяло функциите на двата органа не се различават съществено - подобно на надзора и Консултативният съвет трябва да предоставя предварително становище на Съвета на директорите по отношение на търсенето и предлагането на финансови продукти, определянето на размера и вида на финансовите инструменти, структурирането на финансови инструменти и напредъка по изпълнението им. Всъщност единствената разлика е, че надзорът е действал като последна инстанция и е одобрявал тези решения, докато консултативният съвет е първоинстанционен орган, който дава единствено предложения.

Към момента Фондът на фодовете има подписани споразумения за управление на финансови инструменти с Управляващите органи на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Програма за развитие на селските райони с общ размер на ресурса около 1.2 млрд. лева. Предвижда се фондът да мобилизира допълнителен ресурс от частни и публични инвеститори, така че общият размер на средствата, които ще бъдат инвестирани в българската икономика, да достигне 2.7 млрд. лева.

Кои са новите мениджъри

Камен Славов се присъедини към Съвета на директорите на ФнФ след като пет години е ръководил отдела му „Финансови инструменти“. Преди това е бил мениджър „Корпоративно финансиране“ в KPMG за Балканите. Консултирал е клиенти както в частния, така и в публичния сектор в региона, като е бил фокусиран върху проекти в областта на инфраструктурата, финансовите услуги и телекомуникациите. Има опит в областта на финансовия анализ и рейтинговането на големи корпоративни клиенти. Занимавал се и с кредитиране на малки и средни предприятия. Камен Славов преподава финансови инструменти като международен обучител към ESI Funds Academy. Той е магистър по бизнес администрация от INSEAD (Франция) и има бакалавърска степен по счетоводство от УНСС (България).

За Светослав Велинов се знае, че е бил началник на управление „Трежъри и капиталови пазари“ в Банка ДСК. Кариерата му в сферата на капиталовите пазари започва преди близо 20 години. Има осемгодишен опит в банковата сфера на ръководни позиции в ИНГ Банк София и Банка ДСК, както и 10 години опит в сферата на управлението на активи и инвестиционното посредничество.

Според профила на Мартин Гиков в LinkedIn за последно той е бил директор бизнес развитие и инвестиционно банкиране в "УниКредит Булбанк". Преди това е заемал идентична позиция в HVB Bank Biochim. Професионалният му път включва позиции в Andersen/ Ernst & Young като старши служител в отдел "Одити и застраховки", в Лукойл България като специалист в отдел "Финансови анализи", както и в The Corps of Commissionaires LTD, Великобритания като бизнес консултант.

Първите задачи

От съобщение на Министерството на финансите от 29 септември става ясно, че новият служебен финансов министър Валери Белчев е провел среща с ръководството на Фонда на фондовете. На нея министър Белчев е поставил и първите задачи на новоизбрания мениджмънт. Той е поискал до края на следващата седмица да му бъдат представени предложения за належащи структурни промени и за оптимизиране на оперативните разходи.

За финансовото здраве на Фонда на фондовете първи дума отвори ексминистърът на финансите Асен Василев. В началото на мандата си Василев обяви, че започва проверка във Фонда, който според изчисленията му отчита загуба, при все че оперира с милиарден ресурс. Впоследствие обаче сегашният кандидат депутат сякаш рязко промени позицията си. Резултатите от обявената проверка така и не бяха обнародвани. Което създаде впечатление, че темата постепенно се замита под килима. Нещо повече - докато бяха служебни министри Асен Василев и Кирил Петков, преопаковаха програмата за COVID-кредити на Фонда на фондовете и се опитаха да я превърнат в своя емблема.

Програмата заема и централно място в доклада на Кирил Петков за свършеното в мандата му като служебен министър. Той отчете, че към август са договорени 314 кредита за 153 млн. лева. "Темпът на ускоряване на одобряването на кредити показва, че договореният към момента бюджет ще бъде изцяло ангажиран за около 3 месеца, т.е. 2 месеца по-рано от предвиденото. Това сочи, че програмата е необходима на пазара, като инструмент за подпомагане ликвидните нужди на малките и средни предприятия", обясни съпредседателят на "Продължаваме промяната".

По думи на Василев и Петков програмата поетапно цели да мобилизира до 2.5 млрд. лева посредством гаранции. Дали този ресурс ще бъде мобилизиран гаранция няма. Но пък тези бомбастични числа със сигурност послужиха на двамата бивши служебни министри да вдигнат рейтинга си преди очаквания им скок в политиката.