Mastercard UNIVERSE от Пощенска банка спечели престижно отличие в международния конкурс Elan Awards 2021

Mastercard UNIVERSE, металната кредитна карта от Пощенска банка, спечели престижно отличие в тазгодишното издание на конкурса Elan Awards 2021 към Международната асоциация на производителите на карти (ICMA). Mastercard UNIVERSE e премиум продукт от най-висок клас, който е иновативна комбинация от уникален дизайн и ексклузивни предимства. Призът за картата е в категорията Environmentally Friendly Cards/ „Екологични карти“ и е признание за иновациите в дизайна, сигурността и техническите постижения при създаването на специалното платежно средство от ново поколение. Финансовата институция е единственият победител от България в авторитетното състезание за най-добрите постижения в областта на картовия дизайн, а кандидатурата е подадена в партньорство с IDEMIA, компанията производител на метални банкови карти от най-висок клас.

„Нашата мисия със създаването на Mastercard UNIVERSE бе да предложим различно, иновативно и стойностно финансово решение на нашите клиенти, като по този начин да им гарантираме вниманието, което заслужават и да отговорим на техните най-високи очаквания. Черната ни метална карта съчетава богат пакет от услуги и преференции и предоставя премиум обслужване с индивидуален подход и специално отношение за всеки нейн картодържател. Различното при този уникален продукт е нeговият модернистичен дизайн, който е преплетен с устойчивия и екологичен модел на изработка. Изключително сме щастливи, че усилията ни са признати от Международната асоциация на производителите на карти и се стремим занапред да продължим мисията си за разработването на привличащи вниманието платежни карти, които да радват потребителите, удовлетворяват техните потребности и същевременно да развиват използването на устойчивите материали в нашата сфера на дейност“, коментират от Пощенска банка.

Всяка година престижните награди Еlan Awards дават светлина върху най-добрите в световната картова индустрия, отличавайки постижения както в областта на картовия дизайн, така и на технологичните иновации. Те оценяват онези производители, доставчици и изпълнители, занимаващи се с новаторство и персонализация на карти, като ги разпознават за лидери в индустрията. Събитието се провежда в САЩ, а в него участват представители от цял свят. Сред водещите имена на компаниите – участници през 2021 г. са едни от най-големите международни финансови институции – US Bank, HypoVereinsbank, Nationwide Building Society, Chase Card Services, Knab, Virgin Money Australia, China CITIC Bank Credit Card Center, Bank of Guangzhou, Huaxia Bank, Industrial and Commercial Bank of China, както и Starbucks, Huawei и др.

Стартирала през 2021 г., категорията „Екологични карти“ подчертава нарастващия интерес на производителите за използване на екологично чисти материали и процеси, за да се подпомогне опазването на околната среда, както и да се отговори на ръста в потребителско търсене на устойчиви продукти. Металът има екологични предимства, поради следните характеристики – екологично чист материал, устойчивост и издръжливост, високо съдържание на рециклирани материали и степен на възвръщаемост на инвестициите, дълъг експлоатационен живот, намалява значително броя на използваните ресурси, възможност за 100% рециклиране в същия продукт, без намаляване на качеството. В допълнение към всички тези предимства, металната карта Mastercard UNIVERSE е с артистичен и осезаем дизайн, като използва графични и гравирани елементи.

Луксозната метална кредитна карта от Пощенска банка е създадена чрез специална изработка с минималистичен стил в черно и сребро и символа за безкрайност, който отговаря изцяло на визията на модерните потребители. Освен впечатляващия си вид, тя предоставя на клиентите на банката редица удобства и привилегии, които откриват вселена от нови възможности пред тях. С нея те имат достъп до богат пакет от услуги, сред които личен Премиум банкер и високо ниво на обслужване; достъп до специализираните Премиум центрове на финансовата институция; връзка със специализирана кол център линия за обслужване на Премиум клиенти; ексклузивни отстъпки за картодържатели в реномирани ресторанти, хотели, магазини и други обекти; безплатен достъп до високоскоростен интернет, който се предлага на различни летища, в хотели, както и в над милион обществени места в целия свят, благодарение на Boingo Wi-Fi; безплатна застраховка „Помощ при пътуване“ с високо покритие до 200 000 евро при пътуване извън страната; достъп до специална Concierge услуга „Персонален асистент“, с която клиентите улесняват ежедневието си и спестяват време, като им помага в организацията на резервации за хотели по света, ресторанти, билети за специални събития, пътувания и много други.

Наградите Еlan Awards са отворени за членове на Международната асоциация на производителите на карти, а победителите се избират измежду над 100 кандидатури от Северна Америка, Близкия изток и Африка, Азия, Европа и други части на света. Спечелването на наградата Elan дава възможност за популяризиране, авторитет и видимост в индустрията, и е символ на признателност за спазените високи стандарти при производството на картите от гледна точка на устойчивост. Сред категориите на конкурса са „Карти според своите особености“: „Екологични и Метални карти“, „Карти за сигурни плащания“, „Карти за лоялност, промоционални карти и карти за подаръци“, „Идентификационни карти и карти за контрол на достъпа“, „Уникална иновация“, „Персонализация и изпълнение на продукт, услуга или проект“, „Най-добър нов продукт, услуга или иновация на доставчик/продавач“.