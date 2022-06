Банкеръ Daily

Крипто индустрията "ближе раните" след срива през уикенда

Investors fear a drop in bitcoin below $20,000 may prompt forced liquidations of large leveraged bets © Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images

Инвеститорите в крипто валута и управителите на големи компании, свързани с тях, ближат раните си и чакат какви още проблеми ще им се стоварят върху главата, след като през уикенда цената на биткойн падна и влоши и без това неприятната кредитна криза. По данни от CryptoCompare най-активно търгуваната крипто валута в света – биткойнът в събота, 18 юни, е паднал до 17. 628 долара, след което се е възстановил. Инвеститорите и мениджърите с тревога следят цената на токена, опасявайки се, че ако той падне под $20.000 това може да доведе до принудително събиране на големи суми заемен капитал. През последните месеци биткойн, който е като бенчмарк за целия крипто пазар, бе подложен на сериозен натиск, тъй като централните банки и правителствата започнаха своеобразен преход – от продължителен период на поддържане на свръхниски лихвени проценти към по-високи ставки с цел решаване на проблема с увеличаващата се инфлация. „За крипто валутата предстои период на студ и мрак – истинска мрачна зима, тъй като епохата на лесните пари вече е към края си. Този уикенд, например, станахме свидетели на поредната брутална разпродажба на активи - рисковите активи буквално се изхвърляха през прозорците“ - коментира Дан Айвс, изпълнителен директор и старши анализатор в Wedbush Securities. Вече не се търси възвръщаемост на всяка цена, тъй като големите централни банки, следвайки примера на Федералния резерв на САЩ, повишават лихвените проценти по заемите и спират да полагат усилия да стимулират икономическия растеж – нещо, което бе характерно за периода на пандемията. Този месец традиционните финансови пазари претърпяха трус, след като като трейдърите се притесниха, че агресивните действия могат да спрат глобалния растеж или дори да предизвикат рецесия. Миналата седмица бе най-лошата за световните активи, откакто започна пандемията през март 2020 година. Биткойнът падна с около 70% от най-високата си цена от близо 70. 000 долара, която достигна миналия ноември. И тази неделя следобед, на 19 юни, нюйоркско време, той се търгуваше за малко над 20. 000 долара. Етерът – другият често търгуван токен, падна до $900 през уикенда, като така цената му поевтиня със 75% в сравнение с най-високите си нива в края на миналата година. Всички тези развития доведоха до ескалираща кредитна криза в индустрията на цифровите активи, която заплашва да погълне много от основните й участници. През последния месец така нареченият стейбълкойн Terra и дъщерният му токен Luna се сринаха. Те бяха популярни сред инвеститорите на крипто валути, с интерес към големите печалби. В същото време две крипто платформи за кредити замразиха възможността потребителите им да теглят активи, а крипто хедж фондът Three Arrows не успя да отговори на исканията на кредиторите за допълнително обезпечаване. По данни на Coinglass разпродажбата през уикенда е довела до ликвидиране на позиции с ливъридж (или така нареченото мултиплициране на инвестирания ресурс) на стойност над 600 милиона долара. Това станало, след като трейдърите, които били теглили пари назаем за пазарни залози, не успели да представят обезпечения и били отстранени от пазара. Според анализатори тези загуби ще окажат допълнителен натиск върху трейдърите и върху балансите на кредиторите, тъй като много потребители са теглили заеми, залагайки своите крипто активи. Въпреки тези развития dogecoin – така наречената крипто валута „шега“ - увеличи стойността си, след като получи едно рамо от Илон Мъск. В свой туит изпълнителният директор на компанията Tesla, която е производител на електрически коли, написа за нея положителен коментар. Президентът на Салвадор Найиб Букеле, който е ревностен привърженик на валутата биткойн, в неделя призова инвеститорите да „спрат да гледат графиките и да се радват на живота“. Миналата година Букеле направи биткойна официална валута в Салвадор, като отхвърли предупрежденията на Международния валутен фонд да не въвежда подобна финансова политика. Проблемите на крипто пазарите оказаха влияние и на традиционните финансови пазари. Тази година американската компания MicroStrategy, която е един от най-големите инвеститори в биткойн и която принципно технологична група, се срина с близо 70 процента. Рязко паднаха и акциите на крипто копачите, които печелят от такси за валидиране на крипто трансакции. Платформите за търгуване на крипто валута, които бяха най-тежко ударени от срива, бяха принудени да се откажат от предлаганите от тях работни места. Сред потърпевшите са Coinbase и Gemini, както и популярната платформа в Южна Америка Mercado Bitcoin и конкурентът на Celsius - BlockFi, който от началото на месеца вече е уволнил 20% от служителите си.