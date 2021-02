IBM ускорява дигиталната трансформация на Luminor Bank

Банкеръ Daily

Luminor Bank и IBM са подписали ново петгодишно споразумение през декември 2020 г., съгласно което IBM Services ще помогне на Luminor в ускоряването на дигиталната трансформация на компанията. С партньорството си с IBM, Luminor riud да ускори приемането на технология от следващо поколение и цифрово управлявани решения в хибридна облачна среда, за да може да постига по-добри резултати в бизнес процесите, да позволи по-бързо внедряване на приложения и да внесе гъвкавост с повишена сигурност и устойчивост.

Luminor е третата по големина банка в Балтийския регион и Естония, създадена през 2017 г. чрез сливането на операциите на Nordea и DNB в Балтика. Банката навлезе в следващия етап на своята трансформация след успешната миграция на своите клиенти към нова обща банкова платформа, която е независима от бившите банки майки. Следващата фаза на растеж за Luminor има за цел да увеличи фокуса върху удовлетвореността на клиентите, дигиталната трансформация и растежа, като същевременно засили процесите на сигурност и регулиране, изисквани от индустрията.

Luminor ще създаде нова дигитална платформа като основа за бъдещия растеж на банката и развитието на цифровите иновации в гъвкава и фокусирана върху съответствие с регулациите ИТ среда. Платформата ще работи на IBM Cloud for Financial Services, която включва IBM Cloud Framework for Financial Services, набор от изисквания за сигурност и контрол за съответствие, които позволяват на финансовите институции да хостват уверено ключови приложения.

„Това партньорство е от решаващо значение за Luminor, тъй като навлизаме в следващия етап на растеж в нашата програма за трансформация. Работата с IBM може значително да подобри нашата технологична гъвкавост и може да ускори дигитализацията на бизнеса. Преминаването към IBM Cloud for Financial Services може да ни позволи да подобрим нашите продукти и услуги за клиенти и за извеждане на иновативни глобални банкови продукти на балтийския банков пазар", казва Петер Босек, главен изпълнителен директор на Luminor

„IBM е лидер в сигурността и притежава десетилетия опит в банковата индустрия, който прилага, за да помогне на Luminor да трансформира своите операции и да донесе иновативно изживяване на своите клиенти“, отбелязва Хауърд Бовил, старши вицепрезидент на IBM Hybrid Cloud. „Започвайки работа с IBM Cloud for Financial Services, Luminor е в състояние да възприеме цялостен подход към сигурността и да отговори на регулаторните изисквания, като същевременно се фокусира върху иновациите и растежа на бизнеса в полза на своите клиенти.

IBM е водещ доставчик на хибридни облачни технологии, решения за употребата на данни и изкуствен интелект за световната индустрия за финансови услуги.