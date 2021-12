Goldman Sachs ще изисква бустерна доза от служителите си в САЩ

Банкеръ Daily

Американската банка Goldman Sachs ще изисква от служителите в САЩ да си поставят бустерна доза ваксина. Това изискване ще бъде въведено от февруари 2022 година.

Оттогава всеки, който отговаря на условията да получи бустер, трябва да е получил такъв, за да влезе в офисите на Goldman. Още от януари пък ще бъде въведено изискване служителите да се тестват два пъти седмично за COVID, каза говорител на банката, цитиран от "Ройтерс".

Новите политики на Goldman Sachs са били съобщени на персонала в понеделник (27 декември).

Няколко банки и инвестиционни фирми от Уолстрийт отмениха празничните събирания и позволиха на служителите да работят от вкъщи до края на годината в отговор на бързо разпространяващия се вариант на Omicron.

Преди коледните празници Citigroup Inc и Bank of America Corp казаха на служителите в района на Ню Йорк, където случаите на COVID нарастват, да работят дистанционно, а Wells Fargo & Co отложиха планираното за 10 януари връщане на офиса.

Goldman Sachs беше сред банките на Уолстрийт, които настояваха най-силно да върнат персонала си в офисите. От август банката изисква ваксини за всички служители и посетители, влизащи в офисите й в Съединените щати, а персоналът трябва тестове за COVID на място веднъж седмично.